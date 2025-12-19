Business Manager till A Society
2025-12-19
A Society är den nya tidens konsultbolag som ger fria konsulter och konsultföretag tillgång till de häftigaste uppdragen i hela världen. Vi maximerar fördelarna på den rörliga arbetsmarknaden både för konsulter, konsultföretag och kunder. Vår bransch- och domänkompetens tillsammans med vår passion för relationer leder till våra konsulter, partners och kunders framgångar!
Nu söker vi en Business Manager till vårt kontor i Lund som vill vara med och utveckla affärer inom Engineering. Här får du möjlighet att jobba med några av regionens mest innovativa företag inom exempelvis produktutveckling, mekanik, elektronik, inbyggda system, automation och mjukvara.
Som Business Manager ansvarar du för att skapa, driva och utveckla affärer mot befintliga och nya kunder. Du är en naturlig länk mellan kundens behov och rätt kompetens i vårt nätverk av specialister och partners.
Du driver försäljning, affärer och relationer i en miljö där kvalitet och förtroende är avgörande.
Du kommer att:
matcha rätt konsulter till uppdrag inom Engineering och produktutveckling
driva hela försäljningsprocessen - från prospektering till avtal och leverans
bygga och utveckla relationer med teknik- och ingenjörsföretag i regionen
förstå kundernas organisation, tekniska utmaningar och kompetensbehov
följa upp leveranser och säkerställa att våra konsulter och kunder får bästa möjliga stöd
arbeta nära kollegor i regionen för att vidareutveckla vår affär och närvaro i södra Sverige.
Vem vi söker
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
en bakgrund inom teknik eller ingenjörsområdet - genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
flera års erfarenhet från konsultbranschen, bemanning eller teknisk försäljning
ett stort intresse för affärer och relationer, särskilt inom Engineering
förmåga att skapa förtroende och långsiktiga kundrelationer
ett högt driv och en vilja att utvecklas i takt med att vår region växer
ett högt tempo, god prioriteringsförmåga och en stark vilja att utveckla dig själv, våra kunder och A Society
Vi vill ha med dig i vårt framgångsrika team, ett team som fortsätter att utveckla affärer med våra nyckelkunder och vi behöver dig, som liksom vi drivs av en dynamisk miljö i tillväxt. Du får en bra plattform att utgå ifrån med stöttande kollegor, men självklart också med förväntningar på dig att leverera.
A Society är ett värderingsdrivet bolag där våra handlingar, beslut och samarbeten grundas i våra värderingar. Tillsammans bygger vi vår kultur och skapar ett företag där människor och affärer utvecklas hand i hand.
Vi erbjuder dig:
Ett fantastiskt roligt arbete
Möjlighet att påverka vår affär inom Engineering
Utrymme att utvecklas i ett expansivt företag
Attraktiva förmåner som tjänstepension och försäkringar, friskvårdsbidrag med tillgång till förmånsportalen Benifex
Best People - kunniga, engagerade och stöttande kollegor som vill att du ska lyckas
Konferenser, event och roliga aktiviteter som gör att vi hittar varandra både som kollegor och vänner
Ansökan skickas till rekryterande chef, tobias.hall@asociety.se
Vi kommer återkoppla på din ansökan den 7 januari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: tobias.hall@asociety.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Kompetens i Malmö AB
(org.nr 559310-2386)
Mobilvägen 10 (visa karta
)
223 62 LUND Arbetsplats
A Society AB Jobbnummer
9656026