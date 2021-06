Business Intelligence-arkitekt/Senior utvecklare - Region Dalarna - Elektronikjobb i Falun

Region Dalarna / Elektronikjobb / Falun2021-06-30Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGVi erbjuder en tjänst som BI-arkitekt/senior utvecklare till Region Dalarnas beslutsstöd som tillhandahåller systemstöd inom området för planering, uppföljning och målstyrning. Du kommer att ingå i ett agilt team med ca 15 personer bestående av bland annat arkitekter, utvecklare, kravanalytiker och förvaltningsledare.Du kan förvänta dig:att bli en viktig del i ett av Dalarnas största och mest kompetenta BI-teamatt arbeta i en kreativ miljö med drivna medarbetare som har kul tillsammans och lägger ribban högten plattform med senaste tekniken och ett driv att bygga innovativa lösningar som ligger i framkanten stor variation av verksamheter som exempelvis hälso- och sjukvård och kollektivtrafikBeslutsstödslösningen är baserad på Microsofts BI-plattform (SQL 2019) inklusive Power BI och Master Data Services (MDS). Vi har även egenbyggda ramverk och applikationer och i förvaltningen finns även en egenutvecklad plattform för verksamhetsstyrning.Vi ser en stor potential i nuvarande lösning och en spännande tid framöver då en stor del av det befintliga beslutsstödet kommer att byggas om från grunden i samband med att regionen byter journalsystemet inom hälso- och sjukvården. Detta ger oss under kommande år en unik möjlighet att designa och implementera en lösning utan påverkan av gammalt arv och som är anpassad efter dagens behov och möjligheter.Din roll är att ansvara för den övergripande arkitekturen i beslutstödet och att ta fram och realisera strategier på kort och lång sikt. Du kommer även att:delta i ett tidigt skede vid kravfångst och behovsanalysaktivt stötta och kompetensutveckla övriga utvecklareansvara för omvärldsbevakningdelta i löpande utveckling och förvaltningDu kommer också få en viktig roll i arkitektfunktionen på regionen som i dagsläget består av 4 seniora arkitekter. Organisatoriskt så kommer tjänsten att vara placerad på Medicinsk Teknik och IT under avdelningen IT-Förvaltning och Utveckling.KVALIFIKATIONERVi söker dig som redan idag arbetar som senior BI-arkitekt alternativt arbetar du som senior BI-utvecklare men vill fokusera mer på arkitektur och ta ett utökat ansvar. Du har:flerårig erfarenhet av design/arkitektur av komplexa BI-lösningar och datamodellering enligt Kimballflerårig erfarenhet av Microsofts BI-plattform och design av komplexa/dynamiska lösningar som exempelvis metadatastyrda ETL-processererfarenhet av både multidimensionella kuber och tabulära modellergod analytisk förmåga vilket innebär förmågan att bryta ner komplexa frågeställningar till enklare problem för att förstå samband och realisera en lösningförmågan att själv identifiera vad som behöver göras, jobba utan tydliga uppdrag och leverera inom givna tidsramarakademisk examen inom relevanta områden eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftMeriterande är att du har kompetens/erfarenhet av :Azure DevOps (TFS), agila arbetssätt och DevOpsDBA (prestanda, optimering, säkerhet)Automatiska byggen och continuous deliveryMaster data och informationsmodelleringUtveckling och kompetens inom .Net/C#2021-06-30Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är intresserad av att vara med och utveckla och driva beslutsstödet och verksamheten framåt. Som person är du prestigelös och tycker om att arbeta i team, men du kan också arbeta självständigt under eget ansvar.Du är drivande och kan jobba målfokuserat.Du är strukturerad, ansvarstagande och agerar proaktivt.Du har förmågan att engagera och entusiasmera din omgivning.Du har förmågan att förmedla komplexa budskap på ett begripligt sätt.Du har viljan att ständigt vidareutveckla både dig själv och hela teamet.Du trivs med både den tekniska delen av arbetet såväl som kontakten med beställare ute i verksamheten.Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobbVi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillträde enligt överenskommelse. TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15REGION DALARNA5838195