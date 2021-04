Business intelligence och data warehouse specialist - Region Halland - Datajobb i Halmstad

Region Halland / Datajobb / Halmstad2021-04-15Om arbetsplatsenRegion Halland har ambitionen att erbjuda sina invånare riktigt bra hälso- och sjukvård.Region Halland satser på att ligga i framkant när det gäller analys och faktabaserad utveckling av hälso- och sjukvård och har sedan en tid tillbaka ett samarbete med högskolor och näringsliv kring detta. Vi har en omfattande databas för forskningsdata och strategisk verksamhetsutveckling som är unik i Sverige.Centrum för informationsdriven vård etablerades 2019 men är fortfarande i en utvecklingsfas där vi prövar nya vägar för analys, tillämpningar och samarbete. Vi har kontakter med svensk och internationell frontforskning. Du kommer att ingå i ett team med erfarna kollegor som arbetar med uppföljning och analys av hälso- och sjukvård. När du arbetar med analys och utveckling av den halländska hälso- och sjukvården känner du att du är del av en av våra viktiga samhällsfunktioner.Om arbetetVi söker nu medarbetare till vårt Centrum för informationsdriven vård och är intresserad av dig med följande profil:- Business intelligence och data warehouse specialistDu kommer att arbeta med att analysera och följa upp hälso- och sjukvården i Halland utifrån dina specifika kompetenser. Det kan till exempel handla om att analysera specifika frågor, ta fram underlag för beslut eller ta fram data som underlag för forskning. Vi använder oss av såväl traditionella business intelligence verktyg som avancerade verktyg för AI eller statistisk analys.Om digGenerellt ställer vi stora krav på att kunna arbeta både enskilt och i grupp med andra kompetenser. Du behöver ha en god social kompetens och en bra kommunikativ förmåga.Du behöver ha:- Högskoleutbildning inom ingenjörsvetenskap, systemvetenskap eller annat business intelligence-orienterat ämne- Gedigen kunskap och erfarenhet av lösningar för ETL, datalager, databaser, MS SQL-server, SSIS etc.- Flera års arbetslivserfarenhet inom BI-området- Erfarenhet av att arbeta med andra professioner, t ex i rollen som konsult eller specialist i sammansatta teamMeriterande är:- Kunskap/erfarenhet av tekniker kring machine learning, data mining- Kunskap/erfarenhet av hälso- och sjukvård- Kunskap/erfarenhet av QlikSense, Power BI eller SAP Business ObjectsVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer att vara placerad på Regionkontoret i Halmstad på den avdelning som har det övergripande ansvaret för uppföljning och analys av hälso- och sjukvården i Halland.Varmt välkommen med din ansökan!Om Region HallandRegion Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-15MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09REGION HALLAND5695396