Business Information Security Officer (biso)
2025-10-15
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta för ett fossilfritt samhälle?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Vattenfall Vattenkraft. Tillsammans arbetar vi för ett fossilfritt samhälle. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till ett bättre klimat på vår planet. Du blir en viktig del i det arbetet!
Nu söker Vattenfall Vattenkraft en Business Information Security Officer (BISO) till Luleå, Umeå eller Solna!
Du kommer att ingå som informationssäkerhetsansvarig i vår säkerhetsavdelning, en stabsfunktion inom den nordiska vattenkraftorganisationen. Vi arbetar brett med frågor som rör säkerhet och beredskap, från fysiskt skydd av samhällsviktig infrastruktur och säkerhetsskyddsanalys, till analys av säkerhetshändelser, informationssäkerhet och totalförsvar. Vårt uppdrag är avgörande för att säkerställa en trygg och robust elförsörjning i hela Norden.
Som informationssäkerhetsansvarig kommer du att ha en central roll i vårt arbete. Du kommer bland annat att tolka och tillämpa regelverk som direktiven NIS2 och CER, stödja verksamheten i arbetet med informationsklassning, inte minst inom samhällskritiska områden som dammsäkerhet.
Vårt arbete bygger på proaktivitet, där vi kontinuerligt arbetar med omvärldsbevakning och analyser för att ligga steget före. Som del av vårt team får du möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och bidra till att våra rutiner och processer är aktuella, effektiva och väl förankrade i verksamheten.
I rollen som BISO kommer du att ha ett brett ansvar inom informations- och cybersäkerhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Styrning utifrån lagstiftning och andra krav inom område informations- och cybersäkerhet (IT/OT)
Strategisk utveckling av vårt arbete inom informations- och cybersäkerhet, vilket inkluderar analys, planering, genomförande och uppföljning av mål
Att informations- och cybersäkerhet hanteras på ett relevant, realistiskt och regelverksefterlevande sätt
Identifiera, tolka och följa upp krav, lagstiftning och säkerhetsåtgärder som rör informations- och cybersäkerhet
Främja medvetenhet, stödja kommunikation och utbildning
Rådgivande stöd och aktiv uppföljning av frågor/händelser relaterade till informations- och cybersäkerhet
Samordning, uppföljning och utvärdering av organisationens "second line-aktiviteter" inom informations- och cybersäkerhet
Koordinera aktiviteter tillsammans med vattenkraftens Business IT Security Officer (BITSO) och Business OT Security Officer (BOTSO)
Bidra till Security Risk Assessment (SRA) inom informations- och cybersäkerhet samt till den årliga planen för säkerhet och resiliens
Representera Vattenfall Vattenkraft på affärsområdes- och koncernnivå, exempelvis i Generation Information and Cyber Security Forum (GISF).
Kravspecifikation
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och flera års erfarenhet av att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och verksamhetsutveckling.
Du har eftergymnasial utbildning inriktning informationssäkerhet, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet inom området. God kännedom om säkerhetsskyddslagen är ett krav.
Vi ser att du tidigare har arbetat med bedömning och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, samt har erfarenhet av att genomföra analyser, utredningar och kontroller inom informationssäkerhet.
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, ha god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och sätta dig in i nya och ofta komplexa frågeställningar. Du är pålitlig med hög integritet, vi värdesätter också långsiktighet, kvalitetsmedvetenhet och analytisk förmåga.
Du arbetar målinriktat och driver processer framåt, både självständigt och i samverkan med intressenter på olika organisatoriska nivåer. Arbetet kräver mycket kommunikation, du talar och skriver både svenska och engelska. B-körkort är nödvändigt, resor i tjänsten förekommer.
Placeringsort
Luleå, Umeå eller Solna
För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Lovisa Havtörne. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 4 november, 2025. Du ansöker genom att bifoga ditt CV och besvara några inledande frågor. Du behöver inte inkludera ett personligt brev.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/mangfald-jamstalldhet-inkludering
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning.
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25% av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Så ansöker du
