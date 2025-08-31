Business Development Manager till Nord Drivsystem!
2025-08-31
Vill du driva affärer på strategisk nivå och bygga starka relationer med både stora slutkunder och partners? Trivs du i en självständig roll med stor påverkan på tillväxt och kundutveckling? Då kan rollen som Business Development Manager hos Nord Drivsystem vara helt rätt för dig!Publiceringsdatum2025-08-31Om företaget
NORD DRIVESYSTEMS GROUP är en globalt ledande tillverkare av drivtekniska system och erbjuder individuella lösningar för mer än 100 branscher - allt från livsmedelsindustrin till intralogistik och gruvdrift. Utifrån ett omfattande produktutbud inom elmotorer, växelmotorer, frekvensomriktare och industriväxlar med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet, erbjuder NORD kompletta system-lösningar som skapar mervärde för kunder världen över. I Sverige är NORD drivsystem etablerade med stark lokal närvaro och ett kundfokuserat team som arbetar nära både maskinbyggare, slutanvändare och partners.Om tjänsten
I rollen som Business Development Manager kommer du att ansvara för strategisk försäljning och affärsutveckling inom segmentet slutkunder och partners i Sverige och Norge. Fokus ligger på att bygga långsiktiga relationer, driva nykundsbearbetning och utveckla affärer på ett strategiskt plan. Du kommer ha ett nära samarbete med företagets Area Sales Managers och göra sambesök. I rollen kommer du även arbeta med både marknads- och kundanalyser, samt hitta nya initiativ till utveckling av produkter, reparationer och tjänster. Du har också ett direkt och nära samarbete med auktoriserade försäljnings- och servicepartners.
Eftersom NORD Drivsystem har kunder och partners över hela Sverige och i Norge kommer tjänsten innebära frekvent resande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera strategi för tillväxt hos stora industriella slutkunder och partners.
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter inom retrofit, reservdelar och energieffektiva lösningar.
Ansvara för partnerutveckling, inklusive planering, uppföljning, utbildning och strategisk målstyrning.
Genomföra marknads- och kundanalyser samt definiera branschspecifika fokusområden.
Planera och delta i kundmöten, mässor, events och branschforum - både i egen regi och tillsammans med partners.
Samarbeta med globala och lokala team för att utveckla kundspecifika servicelösningar.
Säkerställa strukturerad uppföljning av affärer, offertförfrågningar och projekt i CRM-systemet.
Om dig
Vi söker dig som har en bakgrund från teknisk försäljning mot större slutkunder och erfarenhet av service och underhåll av applikationer med drivsystem. Du har en teknisk bakgrund och god förståelse för drivtekniska lösningar inom mekanik och elektronik. Du kan identifiera vilka produkter som är i behov av utbyte, reparation och förslå nya innovativa lösningar där NORD kan skapa mervärde för kunden. Eftersom tjänsten innebär ett omfattande resande behöver du B-körkort. Du arbetar strukturerat, dokumenterar ditt arbete i CRM-system och arbetar obehindrat med MS office. Du pratar och skriver på både svenska och engelska obehindrat.
För att trivas i rollen är du en självgående och affärsdriven person. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer. Din strategiska förmåga gör att du kan ta affären till nästa nivå. Vidare är du en god kommunikatör och kan samarbeta väl med både interna kollegor och externa partners och kunder.
Viktigt för tjänsten:
Ingenjörsutbildning eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdigt.
Gedigen erfarenhet av teknisk försäljning mot slutförbrukare med fokus på service, underhåll och retrofit-projekt.
God teknisk förståelse för kundapplikationer och produkter inom drivsystem, såsom elmotorer, växelmotorer, frekvensomriktare och industriväxlar.
Erfarenhet av att arbeta i CRM-system (MS Dynamics) och gärna SAP.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
God vana av MS Office.
B-körkort och villig att resa inom Sverige och Norge
Övrigt
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Placering: Stockholm eller Sävedalen (Göteborg) - med omnejd.
