Business Development Manager / Sales Executive - Air & Sea Logistics
Dachser Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dachser Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Jönköping
, Haninge
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du ta en affärskritisk och strategiskt central roll i DACHSERs satsning inom Air & Sea Logistics i Sverige? Här får du möjligheten att vara en av de mest betydelsefulla drivkrafterna bakom vår fortsatta tillväxt.
Varför denna roll?
Du får högt mandat, stort ansvar och en synlig roll i vår nordiska utveckling.
DACHSER är ett globalt, ekonomiskt starkt och långsiktigt företag med 31 000 kollegor världen över.
Vi erbjuder fullt integrerade logistiklösningar (Air & Sea + Road + Contract Logistics) en unik konkurrensfördel.
Du kommer in i ett läge där vi investerar, växer och bygger nytt på den svenska marknaden.
Ditt uppdrag
Driva ny affär och utveckla vårt kundsegment inom Air & Sea.
Bygga relationer och skapa strategiska affärslösningar.
Samarbeta nära våra globala experter och produktteam.
Representera DACHSER vid kundmöten, events och mässor.
Vem du är
Du har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom logistik. Du gillar att ta initiativ, driva affärer och påverka. Du talar svenska och engelska, har god systemvana och B-körkort.
Varför DACHSER?
Stark kultur, högt tempo och ett engagerat team i Göteborg.
Korta beslutsvägar och stor möjlighet att göra skillnad.
Bra villkor, bl.a. 5 000 kr i friskvårdsbidrag och subventionerad lunch.
Stora utvecklingsmöjligheter i en global organisation.
Redo att ta nästa steg?
Kontakta Anna Bergdahl: +46 76 854 47 98
Ansök senast 25 mars 2026, urval sker löpande.
Få mer information om DACHSER som organisation och arbetsplats på www.dachser.se.
