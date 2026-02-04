Business Developer / Technical Program Manager
2026-02-04
Senioritetsnivå: Senior
Omfattning: 100 %
Plats: Göteborg
Uppdragsperiod: 16 februari 2026 - 15 augusti 2026
Ansök senast: 13 februari 2026
Vi söker nu en senior Business Developer / Technical Program Manager till ett konsultuppdrag med fokus på strategi, produktutveckling och kommersialisering inom Charging & Energy Software Products. Uppdraget passar dig som har ett starkt affärsdriv, gedigen erfarenhet av produkt- och programledning samt vana att arbeta i komplexa, internationella miljöer.
Om uppdraget
I rollen kommer du att aktivt bidra till utveckling, prioritering och utrullning av mjukvarubaserade produkter och tjänster inom laddning och energi. Du arbetar nära ett Software Product Management-team och samarbetar med flera tvärfunktionella intressenter för att omsätta strategi till konkreta roadmaps, affärsfall och marknadslanseringar.
Uppdraget kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande och kräver god förmåga att driva parallella initiativ i en dynamisk miljö. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Följa och analysera marknads- och konkurrenstrender
Genomföra marknadsanalyser och marknadsstorleksbedömningar
Ta fram affärsfall och business cases tillsammans med produktägare och ekonomi
Översätta strategi till prioriteringar, produktroadmaps och lanseringsplaner
Samordna och alignera interna intressenter i matrisorganisation
Leda och koordinera externa partners och leverantörer tillsammans med inköp
Driva och koordinera tvärfunktionella arbetsspår inför produktlanseringar
Stötta skalning och vidareutveckling av affären på ett kostnadseffektivt sätt
Leveranser
Förvaltning och vidareutveckling av Charging & Energy-produkter enligt kort- och medellång sikt
Aktivt bidrag till långsiktig strategi och produktroadmap
Tydliga beslutsunderlag för prioriteringar och investeringar
Skallkrav
Minst 5 års erfarenhet inom Product Management och/eller Business Development
Minst 3 års relevant erfarenhet inom Charging och/eller Energy
Erfarenhet från OEM, energibolag, utility-bolag eller management/teknikkonsultbolag
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram affärsfall och marknadsanalyser
God förståelse för mjukvarubaserade produkter och/eller SaaS
Mycket god kommunikativ förmåga på engelska i tal och skrift
Meriterande
Förståelse för fordonsteknik och digitala tekniska möjliggörare
Erfarenhet av internationella och matrisstyrda organisationer
Ytterligare språkkunskaper utöver engelska Dina personliga egenskaper
Affärsdriven med stark analytisk förmåga
Strukturerad och proaktiv - van att hantera flera parallella initiativ
Trygg i dialog med seniora beslutsfattare
Lösningsorienterad och handlingskraftig
Förmåga att balansera strategi med operativ leverans
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialiserat konsultbolag inom IT, teknik, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar verkligt värde. Vårt arbetssätt bygger på kvalitet, transparens och långsiktiga relationer - för både konsulter och uppdragsgivare.
