Business Developer - Total Resurs AB - Säljarjobb i Stockholm

Total Resurs AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-08RoaringDrivs du av att göra affärer och vill du arbeta med en unik produkt i en utvecklande miljö? Techbolaget Roaring befinner sig i stark tillväxt och söker dig som vill ta ansvar i en mycket viktig roll för bolagets fortsatta framgång.Du kommer att arbeta i ett innovativt bolag i scale up-miljö som idag finns representerade i flera nordiska länder. Efterfrågan är stor och Roaring har idag stora kunder som använder deras digitala plattform med fokus på att tillhandahålla kvalitativ data på ett kundvänligt sätt. Sedan starten 2016 har Roaring haft en explosiv tillväxt och nu söker de en dansktalande Business Developer till kontoret i Täby.De erbjuder tjänster som:Roaring API - för att hämta, verifiera och kontrollera kundinformationRoaring Web - marknadens bästa webbtjänst för kontroll av kunddataRoaring Bevakning - Prenumerera på förändringarDina uppgifter:Ansvara för att planera och driva försäljning av Roarings unika tjänster mot den danska marknadenUtveckla nya affärsrelationerHjälpa dina kunder att ta nästa steg inom digital transformation genom att påvisa hur kunderna gör både sälj och interna processer mer intelligentaDu tar en central roll i bolaget och kommer arbeta nära säljchefen och marknadsavdelningen. Du förväntas utveckla egna strategier och försäljningsaktiviteter för att skapa kännedom och intresse för Roaring och företagets tjänster. Du använder ditt etablerade nätverk för att bygga nya affärer och bidra till att säljteamet överträffar försäljningsmål och kundnöjdhet.Du ingår i Business Development-teamet och rapporterar till bolagets försäljningschef.2021-04-08Minst fem års erfarenhet av försäljning till större kunderStark förståelse för internationella organisationerErfarenhet att driva affärer från start till avslutDuktig på att bygga och förvalta affärsrelationerSvenska och engelska, både i tal och skriftB-körkortRelevant utbildning inom området och tidigare försäljningserfarenhet av digitala tjänster är meriterandeKunskaper i danskaDu har mångårig försäljningsbakgrund och besitter förmågan av att presentera och integrera med beslutsfattare i större organisationer. Du har erfarenhet av att självständigt driva affärer från kontakt till levererad affär och du har skaffat dig en stor förståelse för internationella affärsrelationer. Vidare är du duktig på att snappa upp behov och du är en hjälpsam lagspelare.Du kommer att arbeta på en arbetsplats i spännande och utvecklande miljö med hjälpsamma kollegor vid din sida. Du får jobba med moderna och digitala säljverktyg på en marknad som växer. För rätt person, och för dig som vill ta ytterligare kliv i karriären, erbjuds du möjligheten att växa inom företaget och på sikt bygga en internationell karriär inom området.Har du några funderingar kring tjänsten? Tveka då inte att höra av dig till:Talent Acquisition Manager, Christoffer Sjöström, christoffer.sjostrom@totalresurs.se Om Total ResursVi är inget traditionellt rekryteringsföretag. Vi sätter kvalitet framför kvantitet. Genom ett personligt engagemang och med individen i fokus skapar vi givande och hållbara relationer. Vi tror just att det vinnande konceptet handlar om att omge sig med engagerade människor. Det är inte enbart ett företags visioner eller en slående uppfinning som gör oss konkurrenskraftiga och lyckosamma, utan det är människors engagemang. Människor som får utvecklas och använda hela sin potential och kraft kan nå hur långt som helst. Vårt mål är enkelt: du ska nå dina. Total Resurs är en leverantör av konsult- och rekryteringstjänster inom IT, där erfarenhet och hög kompetens är lika viktigt som äkta engagemang och hjärta. Total Resurs ingår i Total-koncernen som grundades 2011 med säte i Stockholm. Vi är idag ca 35 medarbetare, varav 28 konsulter. Vi vill vara skickligare, närmare och ge mer. Bakom Total Resurs står erfarna entreprenörer och några av marknadens främsta konsulter och medarbetare. Många av oss har mer än 25-års erfarenhet av IT, kommunikation och rekrytering. Vi bygger det företag vi själva alltid velat arbeta i och som kunder och leverantörer vill arbeta med.Nyckelord: Säljare, försäljning, digitalisering, API, danska, StockholmVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-05-08Total Resurs AB5677780