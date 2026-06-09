Business Developer
Eurofins National Service Center Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2026-06-09
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Företagsbeskrivning
Eurofins Radon Testing Sweden AB är ett Europaledande laboratorium specialiserade på radon-analyser.
Vi producerar, levererar samt analyserar radonmätningar med automatiserade tekniker. Vi är ett kompetenscenter inom Eurofins koncern där vi med vår expertis bistår på global nivå som sakkunnig i radonfrågor. Ständiga förbättringar- och utvecklingsarbeten bedrivs kontinuerligt som en del av vår filosofi tillsammans med en hög kvalitetsmedvetenhet.
Vi har daglig kontakt med våra kunder som är allt från privatpersoner, konsultbolag, bostadsbolag och kommuner både nationellt och internationellt för service och support.
Om rollen
I rollen som Business Developer är du involverad i många delar av verksamheten – du verkar som en viktig kugge i affärsområdet där du bidrar med såväl strategiska initiativ som ansvar för säljarbetet. Du genomför säljaktiviteter och marknadsför oss både nationellt och internationellt. Resor i tjänsten förekommer 2-3 dagar/veckan. Du arbetar i nära samverkan med Produktionsansvarig för laboratoriet och Eurofins säljorganisation. Du rapporterar till Affärsområdeschef för Eurofins Radon. Tjänsten är positionerad i Luleå eller i Uppsala. Vi är även öppna för placering på annan plats i Sverige.
Kravspecifikation
Vi söker en person med stark kommersiell förståelse och dokumenterad erfarenhet av försäljning och affärsutveckling. Du har eftergymnasial utbildning inom affärsutveckling, ekonomi, marknad eller motsvarande. Erfarenhet av att driva tillväxt, utveckla kundrelationer och arbeta strategiskt med marknad och affär är starkt meriterande. Har du dessutom erfarenhet från laboratorie-, läkemedels- eller annan tekniskt präglad verksamhet är det en fördel. Teknisk utbildning inom exempelvis strålningsvetenskap eller liknande ses som meriterande, men är inte ett krav.
För att lyckas i rollen är du en person som triggas av att utveckla verksamheten och har ett affärsmässigt tänk med naturligt sociala färdigheter. Du är entreprenörstypen med mycket energi som genom din lyhördhet och struktur gör marknadsstrategier för att sedan genomföra dem. Vidare är du personen som hellre lyfter luren och ringer ett samtal i stället för att skicka ett mail. Med ett högt självdriv och en förmåga att få saker gjorda är du lösningsorienterad. Du har förmågan att ta egna initiativ och färdigställa saker utifrån en grov kravställning. Självklart kommunicerar du flytande på både svenska och engelska. För att trivas på Eurofins tror vi även att du är prestigelös, ödmjuk och vågar fråga en extra gång när du inte förstår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas inom koncernen. Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är Eurofins mest värdefulla tillgång och en förutsättning för framgång. Eurofins har väl definierade program för att internt ta tillvara på talanger vilket ger goda möjligheter att på sikt växa inom organisationen, både i Sverige och internationellt.
Ytterligare information
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningen ska vara skriven på svenska. Ansökningar skickade via brev eller mejl kommer inte tas med i rekryteringsprocessen.
Tjänsten avser heltid (40 h/vecka).
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader.
Arbetstider: Dagtid med flextid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Start: Enligt överenskommelse.
📩 Frågor om tjänsten:
Tomas Korvi, Business Unit ManagerTomas.korvi@etn.eurofins.com
📩 Frågor om rekryteringsprocessen:
Arvid Weiss, HR generalistarvid.weiss@sc.eurofinseu.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurofins National Service Center Sweden AB
(org.nr 556718-1499)
Robertsviksgatan 6A (visa karta
)
972 41 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eurofins Radon Testing Sweden AB Jobbnummer
9954193