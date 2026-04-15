Business Controller till världsledande aktör inom industriell finansiering!
Är du en analytisk lagspelare som trivs i händelsernas centrum? Söker du ett spännande konsultuppdrag där du får kombinera operativa controlling-aktiviteter med nära samarbete med verksamheten? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vår kund är en global gigant som verkar i gränssnittet mellan teknik och finans. Deras finansavdelning kännetecknas av professionalism, en stöttande kultur och en internationell miljö där beslut fattas med stöd av data.
I rollen som Interim Business Controller arbetar du verksamhetsnära och fokuserar på att säkerställa hög kvalitet i den operativa uppföljningen. Eftersom teamet har omfördelat de mest komplexa strategiska frågorna internt, passar denna roll perfekt för dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att leverera skarpa analyser och träffsäkra prognoser i ett högt tempo.
Detta är ett interimsuppdrag på 6 månader där du blir anställd hos Academic Work och arbetar som konsult hos kundföretaget i fråga.
Du erbjuds
En internationell arena: Möjligheten att bygga nätverk och erfarenhet inom en världsledande finansorganisation.
En central roll: Du blir en viktig brygga mellan ekonomi och affärsverksamhet (Business Partnering).
Professionell utveckling: En miljö där struktur, avancerade verktyg och kompetensutbyte står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Ditt fokus ligger på operativ kontroll och analys för att stödja organisationens mål. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Budgetering och prognosarbete för utvalda KPI:er.
Löpande analys och uppföljning av nyckeltal.
Kostnadsuppföljning samt analys och förklaring av avvikelser
Agera Business Partner mot nyckelintressenter i organisationen.
Ad hoc-analyser och beslutsstöd till ledningen
Vi söker dig som
Tidigare arbetslivserfarenhet som Business Controller eller motsvarande.
Stark analytisk förmåga och hög trygghet i att arbeta med finansiell data.
Goda kunskaper inom prognosarbete, budgetering och KPI-uppföljning.
Erfarenhet av kostnadskontroll och modellering av business cases.
Avancerade kunskaper i Excel.
Förmåga att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från bank, finans eller leasingverksamhet.
Erfarenhet av arbete i en global, matrisstyrd organisation.
Kunskaper i visualiseringsverktyg som Tableau.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du självgående och tar ett stort eget ansvar för dina leveranser, samtidigt som du är en utpräglad lagspelare som gärna stöttar kollegor. Du har en förmåga att förklara komplex finansiell information för icke-ekonomer på ett pedagogiskt sätt, vilket gör dig till en uppskattad samarbetspartner. Du är strukturerad, noggrann och trivs i en föränderlig miljö där du förväntas leverera med hög kvalitet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK3KTK".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Solnavägen 3H
113 63 STOCKHOLM
