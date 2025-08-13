Business Controller till välkänt industribolag i Västerås!
2025-08-13
Är du utbildad inom ekonomi och har några års erfarenhet som Business Controller? Är du självständig, analytisk och trivs med att utmana traditionella arbetssätt? Då kan vi ha rollen för dig.
Vi söker nu en Business Controller till ett globalt teknikföretag som är världsledande inom automationslösningar för maskin- och robotikindustrin. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Business Controller kommer du att arbeta inom hamnindustrin. Du agerar som affärspartner till de lokala affärsområdescheferna och optimerar det finansiella resultatet. Du stödjer effektiva affärsbeslut genom att övervaka, analysera och tolka finansiella data. Här får du möjlighet att arbeta i en innovativ och internationell miljö, där din kompetens blir en viktig del i företagets fortsatta framgång.
Vi erbjuder en utmanande och utvecklande tjänst i en internationell och dynamisk arbetsmiljö med intressanta arbetsuppgifter som täcker flera dimensioner av ekonomistyrning i en kundorienterad verksamhet.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
• Stödja affärslinjechefer med uppföljning av kostnadsställen och optimering av resurser
• Finansiell rapportering inklusive månadsbokslut, prognoser och planering
• Säkerställa företagets styrningsmodell och interna kontroller
• Övervaka affärsresultat och bedöma affärsriskexponering
• Driva kostnadsstruktur, kassaflöde, produktivitetsoptimering och kapitaleffektivitet
• Initiera och upprätthålla samarbete gällande finans- och skattefrågor
• Säkerställa efterlevnad av HSE och affärsefterlevnadsstandarder
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen inom ekonomi på kandidat/masternivå
• Har några års erfarenhet av ekonomi och/eller controlling, helst i en global miljö
• Har SAP-erfarenhet
• Har goda kunskaper i Microsoft Office-programmen
• Du bör även känna dig bekväm i att arbeta på både svenska och engelska då det förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projektledning
• Andra språkkunskaper
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9455813