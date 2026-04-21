Business Controller till välkänt bolag i Solna

SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm
2026-04-21


Till vår kund, ett välkänt bolag i Solna tillsätter SJR nu en Business Controller. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start 10 augusti och inledningsvis 6 månader. För rätt person finns möjligheten därefter att bli förlängd på uppdraget.

Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult med tjänstepension enligt kollektivavtal eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss. Placering är i Solna med ett attraktivt hybridupplägg.

Om tjänsten
Rollen är operativ och verksamhetsnära och passar dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att bidra med struktur, uppföljning och affärsnära analys i en professionell och internationell miljö. Du blir en del av ett etablerat finansteam där de mest strategiska och komplexa frågorna hanteras internt, medan du fokuserar på affärskritiska controlling-aktiviteter i det dagliga arbetet.

Ansvarsområden

• Prognostisering och budgetering för utvalda KPI:er
• Analys och uppföljning av KPI:er
• Kostnadsuppföljning, avvikelseanalyser och kommentering
• Business partnering gentemot nyckelintressenter i organisationen
• Ad hoc-analyser samt finansiellt stöd till ledning och verksamhet

Lämplig bakgrund

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av arbete som Business Controller eller i en liknande roll. Du är van att arbeta med finansiell uppföljning, prognoser, budget och KPI-analys och har en god förståelse för kostnadskontroll och affärslogik. Du är trygg i att arbeta självständigt, men uppskattar också samarbetet i ett större team och är bekväm i rollen som affärspartner till både finansiella och icke-finansiella intressenter. Mycket goda kunskaper i Excel och finansiell modellering krävs, liksom flytande svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet från en global organisation eller finansbranschen samt kunskap i Tableau är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett professionellt förhållningssätt, är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar noggrant, håller deadlines och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya sammanhang. Med ett prestigelöst arbetssätt bidrar du till ett gott samarbete och skapar förtroende i organisationen.

Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-05-20.

Varmt välkommen med din ansökan!

Konsult hos SJR

Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.

Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.

Arbetsgivare
SJR in Sweden AB (org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta)
103 91  STOCKHOLM

Kontakt
Emma Hultberg
emma.hultberg@sjr.se

Jobbnummer
9868217

