Business Controller till Uponor med placering i Västerås eller V - MeritMind AB - Administratörsjobb i Västerås

MeritMind AB / Administratörsjobb / Västerås2021-04-07I Virsbo och Västerås har Uponor VVS stora delar av sin verksamhet, en ledande internationell systemleverantör av lösningar för säker leverans av dricksvatten och energieffektivt inomhusklimat.Hit söker vi dig som med god redovisningskompetens i bagaget och analytiskt intresse har potential och vilja att delta i utveckling av verksamheten.Du samverkar med två andra controllers på svenska Uponor där ni har olika verksamhetsområden att följa upp. Ditt är produktion och logistik. Här driver du budget, deltar i den strategiska planeringen samt stöttar verksamheten med analys och redovisningskompetens. Du kommer också samarbeta med andra Business Controllers i den europeiska verksamheten.Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområdenstötta logistikchef och verksamhetsområdena produktion och logistik med redovisningskompetens, uppföljning och analysdelta i verksamhetsutvecklingendelta i det strategiska arbetet för verksamhetsområdetdriva budget- och prognosarbetedelta i Europeiskt controllerforum i samarbete med övriga två Business Controllers i Virsbo/VästeråsKvalifikationer och erfarenhetMed god kunskap och erfarenhet av hela redovisningsprocessen samt logisk förmåga har du grunden för vad vi behöver.Vi ser gärna att du innehaft en roll som innehållit financial eller business control. Meriterande är om dina erfarenheter inhämtats i tillverkande bolag eller annan verksamhet med stort logistikfokus. Har du ett intresse för supply chain kommer rollen att stimulera dig extra.Uponor använder ERP Oracle vilket inte är något krav men det är bra om du har erfarenhet av att arbeta i olika ERP-system. Vidare ser vi helst att du utnyttjat någon form av analys-/BI-applikation.Att du med gott samvete betecknar dig som Excelanvändare på god nivå är däremot ett absolut måste.Du har en akademisk ekonomisk utbildning eller motsvarande samt behärskar både engelska och svenska ledigt.Personliga egenskaperDu är logisk, ihärdig och tycker om att förmedla, tolka in, skapa egna såväl som applicera andras KPIer och övriga mätetal i din verksamhet. Allt för att ni gemensamt ska nå fortsatt utveckling. Du ser vad som behöver göras och är orädd att driva det. Och du har roligt på vägen.Vad erbjuder företaget dig?Du kommer till ett produktionspräglat företag med å ena sidan bruksanda och stolta traditioner, å andra sidan en modern och ung lokal ledning. Som medarbetare i Uponor skapar rätt person nätverk och utvecklingsmöjligheter både lokalt och globalt. Samtliga medarbetare omfattas av såväl friskvårdspremier som resultatbonus.PlaceringsortVirsbo eller Västerås2021-04-07Uponor is rethinking water for future generations. Our offering, including safe drinking water delivery, energy-efficient radiant heating and cooling and reliable infrastructure, enables a more sustainable living environment. We help our customers in residential and commercial construction, municipalities and utilities, as well as different industries to work faster and smarter. Uponor employs about 3,700 professionals in 26 countries in Europe and North America. In 2020, Uponor's net sales totalled approximately EUR1.1 billion. Uponor Corporation is based in Finland and listed on Nasdaq Helsinki. www.uponor.com AnsökanI denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Håkan Holmberg på 073-394 55 52. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30 april 2021. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med nya GDPR-lagstiftningen)Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-28Meritmind ABHackstavägen 172132 VÄSTERÅS5675445