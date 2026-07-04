Business controller till Stora Enso
Eterni Sweden AB / Controllerjobb / Hammarö Visa alla controllerjobb i Hammarö
2026-07-04
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Är du en affärsnära Controller som vill påverka på riktigt? Hos Stora Enso får du en central roll i en världsledande industrikoncern!Publiceringsdatum2026-07-04Arbetsuppgifter
Vill du vara med och påverka affärsbeslut i en av världens ledande industrikoncerner? Som Business Controller på Stora Enso i Skoghall får du en central roll i verksamheten där du arbetar nära produktion och ledning för att stärka lönsamhet, effektivitet och långsiktig konkurrenskraft.
Du fungerar som ett viktigt affärsstöd till verksamheten och bidrar med analyser, prognoser och ekonomiska beslutsunderlag som påverkar både den dagliga verksamheten och framtida investeringar. Rollen innebär många kontaktytor och nära samarbete med produktion, supply chain och övriga stödfunktioner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Vara Business Partner till chefer och verksamhet i ekonomiska och affärsmässiga frågor.
Analysera resultat, kostnader, produktion och nyckeltal för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Ansvara för budget, prognoser, uppföljning och scenarioanalyser.
Ta fram investeringskalkyler, business case och beslutsunderlag.
Identifiera avvikelser och driva förbättringsarbete tillsammans med verksamheten.
Utveckla rapportering, processer och datadrivna arbetssätt.
Stötta och agera backup till Business Unit Controller vid behov.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en erfaren Business Controller med stark analytisk förmåga och ett genuint intresse för verksamhet och affär. Du trivs i en roll där du får kombinera analys med påverkan och samarbetar naturligt med olika delar av organisationen. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande.
Erfarenhet av ekonomistyrning, budget, prognoser och lönsamhetsanalyser.
Erfarenhet från tillverkande industri, gärna processindustri.
God förståelse för sambandet mellan produktion, ekonomi och affär.
Erfarenhet av affärskalkyler och ekonomiska beslutsunderlag.
Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av ERP- och rapporteringssystem.
God förståelse för redovisning och finansiella principer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du affärsmässig, initiativtagande och kommunikativ. Du är en lagspelare som aktivt bidrar i möten och samarbeten, skapar förtroende i organisationen och utmanar konstruktivt när det behövs. Du har förmågan att omsätta analys till handling och resultat samt arbetar utifrån ett starkt 4A-mindset – Ambition, Agility, Analytical Approach och Accountability.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Business Controller är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas dit.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. För att säkerställa en effektiv hantering tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk på adam.f.mork@eterni.se
eller Emma Sjödin på emma.sjodin@eterni.se
Rekryteringsprocessen kan innefatta bakgrundskontroll, referenstagning samt hälso- och drogtest.
Plats: Skoghall
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
9992561