Business Controller Till Rise I Göteborg

2026-01-11
Som Business Controller på RISE (Research Institutes of Sweden AB) inom avdelningen livsmedel har du en central roll i att stödja verksamheten med analys, affärsstöd och kvalificerade beslutsunderlag. I uppdraget ingår arbete med rapportering, uppföljning och analys av både verksamheten och dess projektportföljer. Du bidrar till att öka lönsamheten genom att utvärdera och optimera nyttjandet av utrustning samt följa upp ekonomiska resultat. Rollen innebär även att coacha och stötta verksamheten i finansiella frågor och bidra till utveckling av effektiva arbetssätt.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Business Controller är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-01-21 och beräknas pågå till och med 2026-07-30, med möjlighet till förlängning på 6 månader.
Tjänsten är placerad på Frans Perssons väg i Göteborg, med närvaro på plats minst tre dagar per vecka.
Krav för tjänsten:
• Ekonomisk utbildning, motsvarande från högskola eller universitet
• Erfarenhet av controlling roller inom forskningsinstitut eller liknande organisationer
• God analytisk och kommunikativ förmåga
• Kunna uttrycka sig flytande muntligt och skriftligt i svenska och engelska
• Erfarenhet att jobba i Excel
Meriterande för tjänsten
• Jobbat med projekt controlling inom ett forskningsinstitut
• Power BI (business intelligence)
• Affärsystem - IFS
• Vana att jobba med ledningsgrupper
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2026-01-15, urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
