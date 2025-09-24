Business Controller till PHM Group Sweden!
2025-09-24
Har du ett starkt affärsmannaskap och vill utvecklas i en miljö som präglas av samarbete? Har du tidigare erfarenhet som Business Controller och är redo för din nästa utmaning? Då kan rollen som Business Controller till PHM Group Sweden vara rollen för dig!
Om PHM Group Sweden
"Fastighetsbranschen kan ibland upplevas som konservativ och trögrörlig. Det handlar om fastigheter med alla dess ekonomiska, tekniska och juridiska frågor som ska hanteras. Utöver det ska fastigheten och dess utemiljö skötas om och förvaltas. Då är det lätt att tänka att det är enklast att göra som man alltid har gjort - eller hur?
Men tänk om det fanns ett bättre sätt? Det tycker vi på PHM att det finns! Vi vill modernisera fastighetsbranschen genom att erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster, på ett professionellt sätt tillsammans med vår egenutvecklade digitala plattform som underlättar för både fastighetsägare, styrelser i BRF:er och boende."
Om tjänsten som Business Controller
I rollen som Business Controller blir du en nyckelspelare i ekonomifunktionen med syfte att säkerställa lönsamhet i PHM Groups dotterbolag och koncernens fortsatta tillväxtresa! I ditt uppdrag blir du ansvarig för en eller två regioner och dess dotterbolag och blir det naturliga affärsstödet för Regionschef samt bolagschefer. I praktiken innebär det att du följer respektive bolags utveckling, där du genomför prognos-, analys- och budgetarbete. Genom kontroll av intäkter, kostnader och kassaflöde bereder du bolagscheferna information med syfte att säkerställa en positiv utveckling.
Vidare blir du också del av interna utvecklingsprojekt där du arbetar nära dina två kollegor inom controlling-funktionen. I takt med att du blir varm i kläderna finns också möjlighet att vara delaktig i PHM Groups bolagsförvärv.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Bli en nyckelspelare i att säkerställa lönsamhet i PHM Groups dotterbolag och koncernens fortsatta tillväxtresa.
Ekonomisk uppföljning och analys med ansvar för prognoser, budgetarbete och lönsamhetsanalyser för en eller två regioner och dess dotterbolag.
Agera affärsstöd till Regionschef och bolagschefer genom att tillhandahålla beslutsstöd baserat på kvantitativ data.
Delaktighet i förbättringsinitiativ inom Business Controller-funktionen tillsammans med teamet.
Om dig
För att lyckas i rollen som Business Controller har du tidigare erfarenhet inom en ekonomifunktion och besitter goda kunskaper inom balans- och resultaträkning. Du har tidigare erfarenhet som Business Controller och är van att arbeta självständigt. Vidare har du mycket goda kunskaper i excel, där tidigare erfarenhet inom Power BI-verktyg anses meriterande. Har du dessutom erfarenhet av implementation eller uppbyggnad av Power BI är detta mycket positivt! Du besitter flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Som person besitter du ett starkt affärsmannaskap och har ett genuint intresse för att göra affärer och driva utveckling. Du är nyfiken, har ett naturligt driv och är en person som tar initiativ och omvandlar tankar till aktiv handling. Du är analytiskt lagd och har en fallenhet för siffror, där du med enkelhet kan växla mellan detaljnivå och inta ett helhetsperspektiv.
Viktigt för tjänsten är:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi där du har god förståelse för balans- och resultaträkning.
Tidigare arbetslivserfarenhet som Business Controller och har god förståelse för balans- och resultaträkning.
Stark affärförståelse och intresse för PHMs kunder och affär.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Mycket goda kunskaper i excel, där tidigare erfarenhet av Power BI-verktyg anses meriterande.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av implementation alternativt uppbyggnad av Power BI-verktyg samt varit drivande i utvecklingsprojekt.
PHM Group Sweden erbjuder dig
Hos PHM Group Sweden blir du del av ett tryggt bolag som befinner sig i en mycket spännande fas. Du får chans att bli del av en organisation där prestigelöshet och samarbete står i fokus. Utöver trygghet erbjuder PHM Group Sweden fina förmåner i form av bland annat flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och 30 semesterdagar.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid.Placering: Solna.Lön: Enligt överenskommelse.
Tycker du att rollen som Business Controller till PHM Group låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
PHM Sweden AB Kontakt
