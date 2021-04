Business Controller till ManpowerGroup/Experis IT - Experis AB - Administratörsjobb i Stockholm

Experis AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Inom ManpowerGroup hjälper vi människor att växa varje dag. Det är människorna vi möter som formar oss till det vi är - en arbetsplats med många starka och affärsdrivna individer med ett stort hjärta. Nu söker vi en Business Controller till affärsområde Experis IT. Organisatoriskt tillhör du ManpowerGroups interna Business Controllerfunktion.Experis erbjuder konsulttjänster, rekrytering, projektlösningar och Managed Services inom IT. Experis är med och skapar ny IT-kompetens, bland annat genom Experis Academy.Har du gedigen erfarenhet av ekonomisk uppföljning och analys tillsammans med stort intresse för verksamhets- och ekonomistyrningsfrågor? Inspireras du av att vara drivande i utvecklingen av den ekonomiska uppföljningen såväl som en viktig del av ledningen när vi expanderar vår verksamhet i syfte att börja konkurrera på en ny marknad?Om tjänstenRollen innefattar controlleransvar för verksamhetsområde Experis IT inom ManpowerGroup. Du ingår i Experis ledningsgrupp och förväntas bidra och utmana i det gemensamma arbetet framåt. Som controller arbetar du nära verksamheten och deltar aktivt i både den strategiska och operativa utvecklingen. Du rapporterar till Finance Director ManpowerGroup och ingår i vår Business controllerfunktion om totalt sex personer. ManpowerGroups har sitt fina och moderna kontor på Södermalm i Stockholm.Huvudsakliga arbetsuppgifter:* Aktivt delta i affärsplaneringsarbetet* Ta fram affärskalkyler och bidra i lönsamhetsfrågor* Rapportering, analys och uppföljning av verksamheten och dess ekonomiska resultat och utveckling* Drivande i budget- och prognosarbete* Säkerställande av ett korrekt resultat i bokslut* Utmana och agera support till verksamhetenDin bakgrundVi söker dig som har universitetsutbildning inom ekonomi tillsammans flera års relevant erfarenhet från revision och/eller controlling. Har du erfarenhet av IT-tjänstebolag eller annan bransch som erbjuder projektlösningar är du särskilt intressant för oss. Du har god grund och förståelse för redovisning vilket du kombinerar med ett genuint intresse för affärsanalys och lönsamhetsfrågor. Självklart är du en mycket god användare av affärssystem och Excel. I den här rollen är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Vi söker dig som har ett starkt engagemang och framåtanda tillsammans med en vilja att kontinuerligt utveckla både dig själv och vår verksamhet. Ditt arbetssätt är proaktivt, affärsmässigt och resultatorienterat. Du har ett stödjande sätt men vågar även utmana och ställa krav. Din kommunikativa förmåga är utmärkt och du kan smidigt hantera både specialister och chefer. En ödmjuk attityd i kombination med förmågan att skapa förtroende kommer att bli framgångsrikt hos oss.Vi erbjuderTjänsten som Business Controller är verksamhetsnära och du ges stor möjlighet att påverka och verkligen bidra till utveckling, lönsamhet och bättre beslutstöd. Du blir en nyckelperson i Experis fortsatta expansion och vår etablering på en för oss ny marknad. ManpowerGroup är ett värderingsstyrt företag där våra ledare och medarbetare föregår med gott exempel genom att agera enligt våra värderingar. Vi strävar alltid efter att förbättra vår kollektiva förmåga för att vi vet att tillsammans blir vi bättre.Om ManpowerGroupManpowerGroup är marknadsledande inom bemanningsbranschen och är världsledande på att hitta rätt lösning utifrån människans potential och företagens ambition. Vi finns i mer än 80 länder över hela världen. Genom globala insikter och lokal expertkunskap, ökar vi framgången för våra kunder. Verksamheten i Sverige genererar drygt 20.000 jobb varje år och vi finns vi på över 50 orter med 12 000 medarbetare.AnsökanHar du frågor angående tjänsten, rekryteringsprocessen eller ManpowerGroup som arbetsgivare är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Magnusson 076-780 68 64.Då vi intervjuar fortlöpande är det viktigt att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-04Experis AB5674581