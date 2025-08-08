Business Controller till konsultuppdrag
Till ett konsultuppdrag med start i oktober söker vi en engagerad och analytisk controller med ett par års erfarenhet. Uppdraget är på heltid hos ett välkänt företag och sträcker sig ungefär ett halvår.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som controller ingår du i ett team om sex personer där ni har ett nära och välfungerande samarbete. I din roll har du många kontaktytor runt om i organisationen och dina främsta arbetsuppgifter innebär bland annat:
• Analys, uppföljning, budget och prognos
• Omvandla strategier till tydliga mål och uppföljning av dessa
• Förbättra och utveckla rapporter och dashboards i BI-verktyg
• Agera som länk mellan IT, ekonomi och verksamhet och delta i projekt inom ex. big data och automation/AI
• Stötta och utmana verksamheten i affärsmässiga frågor
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är utbildad civilekonom eller motsvarande och som har ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom retailbranschen.
För att lyckas i rollen behöver du vara van att hantera stora datamängder, du har avancerade kunskaper i Excel och det är ett stort plus om du har erfarenhet av BI-verktyg. Som person er vi att du är lösningsorienterad och initiativtagande, du tar ansvar för ditt arbete och har ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Vidare ser vi att du är en duktig analytiker med intresse för helheten i affären. Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sofia Erikson på 070-471 59 07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Ersättning

Fast l?n
