Business Controller till internationell börsmiljö
People of Interim & Finance Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-05
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Vill du arbeta i en internationell och börsnoterad miljö där du får en central roll inom Business Control och samtidigt vara med på en utvecklingsresa framåt? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en interim Business Controller till ett internationellt bolag med huvudkontor i centrala Stockholm. Här får du en bred och verksamhetsnära roll där du arbetar nära både ledningsgrupp, linjechefer och internationella dotterbolag i frågor kopplade till rapportering, budget, forecast och kostnadsuppföljning.
Det här är en roll för dig som trivs i skärningspunkten mellan analys, struktur och affärsdialog. Du gillar att skapa ordning i data, säkerställa kvalitet i siffror och samtidigt vara en aktiv partner till verksamheten.
Praktisk informationPlacering: Centrala Stockholm
Hybridarbete: ca 3 dagar på kontoret
Uppdrag: Interim/konsultuppdrag ca 12 månader
Start: Flexibel start under juni/juli alternativt mitten av augusti
Om uppdraget
Detta är ett interim/konsultuppdrag med en uppdragslängd på cirka 12 månader.
Kunden är flexibel kring startdatum och kan se en mjukstart ett par veckor under juni eller någon vecka in i juli för överlämning och introduktion. Samtidigt önskas en längre ledighet under sommaren, där önskad huvudstart från kundens sida istället är i mitten av augusti för överlämning.
Om rollenSom Business Controller blir du en del av Business Control-team och arbetar både operativt och affärsnära. Rollen innebär stort eget ansvar där du driver processer framåt, följer upp deadlines och säkerställer att rapportering och underlag håller hög kvalitet.
Du kommer arbeta med både etablerade processer och områden som fortfarande utvecklas, vilket innebär att du behöver vara pragmatisk och trivas i en miljö där allt inte alltid är helt färdigbyggt ännu.
Exempel på arbetsuppgifterRapportering och uppföljning för utvalda dotterbolag
Insamling, kvalitetssäkring och sammanställning av data från flera källor
Kostnadsuppföljning för HQ och dialog med avdelningschefer
Budget- och forecastarbete tillsammans med verksamheten
Resultatgenomgångar och analys av avvikelser
Försäljningsuppföljning och sammanställning av säljdata
Personalbudget och löpande uppföljning
Stöd vid kvartalsrapportering och investerarpresentationer
Valutaomräkningar och analys av valutaeffekter
"Superuser"-ansvar i Planacy
Bidra till förbättringar och utveckling av rapport- och dataflöden
Vi söker dig som
Vi tror att du är en strukturerad och självgående controllerprofil som trivs med att ta ägarskap och driva arbetet framåt. Du är van vid att arbeta med stora mängder data, gillar att skapa ordning och har ett naturligt kvalitetstänk i allt du gör.
Du är dessutom kommunikativ och tycker om att samarbeta med olika delar av verksamheten, även med personer som inte arbetar inom ekonomi.
KvalifikationerBra erfarenhet som Business controller
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av rapportering, budget och prognosarbete
God förståelse för redovisning och finansiella flöden
Erfarenhet av att samla och kvalitetssäkra data från flera källor
God systemvana och erfarenhet av budget-/planeringsverktyg
Erfarenhet av Power BI som användare
Flytande engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare arbetat i internationell miljö eller med flera bolag/marknader.
Om bolagetBolaget är internationellt och börsnoterat med verksamhet på flera marknader globalt. Du blir en del av ett mindre och sammansvetsat Business Control-team där samarbetet är nära och tempot varierande beroende på period och projekt.
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander, andreas.alexander@peopleoffinance.se
eller Marcus Ström, marcus.strom@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer och företag. Genom oss får du tillgång till både denna tjänst och andra spännande karriärmöjligheter. Följ oss gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om nya uppdrag. klicka här för att följa!
Sökord: Business Controller, controller, group business controller, interim Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Rekryteringskonsult
Marcus Ström marcus.strom@peopleoffinance.se +46708575005 Jobbnummer
9950767