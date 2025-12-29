Business Controller till ideell verksamhet
2025-12-29
Är du en handlingskraftig Business Controller som trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med analys och rådgivning? Vi söker dig som vill vara med och stärka den ekonomiska styrningen i en mindre, dynamisk och värderingsdriven organisation med internationell prägel. Här får du ta ägarskap, driva utvecklingsinitiativ och skapa tydlighet genom data.
Detta är initialt ett konsultuppdrag, men för rätt person kan uppdraget övergå i en direkt anställning hos kund. Start så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som Business Controller blir du en central del i ekonomi- och administrationsteamet och arbetar nära ekonomichef, projektledare och ledning. Rollen spänner över uppföljning av verksamheten, finansiell analys, målstyrning samt långsiktig finansiell utveckling. Du är en doer som driver processer framåt, tar fram förslag och underlag och ser till att saker händer. I och med organisationens storlek erbjuds du även att bidra i tvärgående frågor, utvecklingsprojekt och verksamhetsövergripande initiativ.
Ansvarsområden
• Genomföra uppföljning av verksamheten: ekonomisk analys och målstyrning för verksamhet och projekt
• Ta fram, utveckla och följa upp relevanta nyckeltal utifrån organisationens mål
• Leverera ekonomiska rapporter, beslutsunderlag och löpande uppföljning
• Arbeta aktivt med prognoser och återkommande forecast
• Stödja chefer och projektledare i budgetprocesser samt projekt- och verksamhetsuppföljning
• Driva utvecklingen av den finansiella modellen och intäktsstrukturen tillsammans med teamen
• Analysera och följa upp intäktsflöden, projektfinansiering och partnerskap
• Förenkla och effektivisera ekonomiska processer, rutiner och tvärgående arbetssätt
• Bidra i utvecklingsprojekt och tvärfunktionella initiativ inom organisationen
• Vara drivande i framtagandet av årliga verksamhetsplaner, mål och riskarbete
Lämplig bakgrund
• Akademisk utbildning inom ekonomi/redovisning/finans eller likvärdig bakgrund
• Minst 5 års erfarenhet av controlling eller kvalificerat ekonomiarbete i komplex organisation
• Erfarenhet från ideell sektor eller annan projektfinansierad verksamhet (t.ex. bistånd, forskning, stiftelse eller offentlig sektor)
• God förståelse för intäktsmodeller, bidragsfinansiering, projektbudgetering och projektredovisning
• Förmåga att hantera komplexa intäktsflöden samt förståelse för moms- och skattefrågor
• Mycket goda kunskaper i Excel och vana vid ekonomisystem och analysverktyg
• Flytande i svenska och mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
I den här rollen söker vi dig som är självständig, handlingskraftig och initiativrik - som får saker att hända och trivs med att driva utveckling framåt. Du är utvecklingsinriktad och har förmågan att omsätta idéer till konkreta resultat, samtidigt som du kan förenkla komplexa samband och skapa tydlighet för organisationen. Din analytiska förmåga är stark och du har en helhetssyn kombinerad med ett genuint intresse för verksamheten. Rollen passar dig som uppskattar att arbeta både operativt och analytiskt, och som är pedagogisk och trygg i att stötta kollegor på olika nivåer. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta i team, samtidigt som du känner dig hemma i en internationell, värderingsdriven och kunskapsintensiv miljö.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-19.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
