Business Controller till Hjo Installation, Sundsvall/Östersund
2025-12-23
Hjo Installation är en svensk installationskoncern som består av ett stort antal lokala bolag inom energioptimering, el, VS och ventilation. Med kompetens, ansvarstagande och nytänk skapar vi en spännande utmanare inom installationsbranschen där vi vill göra avtryck; både som bästa arbetsgivare och genom våra tjänster minska våra kunders miljöpåverkan. Detta gör vi tillsammans med våra ca 1 300 medarbetare och 55 bolag med en gemensam omsättning om ca 2,5 mdkr i en decentraliserad koncern på fortsatt stark frammarsch.
Hjo Installation befinner sig i en stark utvecklings- och tillväxtfas och söker nu en affärsnära Business Controller till Region Öst och Norr. Du arbetar nära regioncheferna, dotterbolagens VD:ar, den centrala ekonomifunktionen och rapporterar till koncernens CFO.
Om rollen
Rollen innebär ett nära samarbete med såväl regionansvariga som ledare för dotterbolag för att säkerställa effektivitet och lönsamhet. Du arbetar även tätt tillsammans med två andra Business Controllers inom koncernen, där ni gemensamt utvecklar arbetssätt, delar analys och stöttar varandra i både operativa och strategiska frågor. Som Business Controller spelar du en nyckelroll i att säkerställa att regionernas finansiella och operativa mål uppfylls genom detaljerad analys, uppföljning och rapportering. Geografin är bred och varierad, arbetet sträcker sig från dotterbolag i Stockholm till verksamheter i norra Sverige som industri- och gruvnära miljöer. Resor till dotterbolagen är en naturlig och återkommande del av uppdraget. För att trivas i rollen vill du vara ute på plats, bygga relationer och skapa förtroende i organisationen. Du utgår från Sundsvall eller Östersund. Möjlig placering är även från något av kontoren i Kista/Årsta.
I rollen kommer du bland annat att:
Samarbeta med regionchefernas i Region Öst och Norr, med fokus på att prioritera rätt insatser mot rätt bolag
Driva affärsutveckling och lönsamhetsanalyser i dotterbolagen, exempelvis kopplat till prissättning, anbud, påslag och resursutnyttjande
Fungera som ett pedagogiskt stöd till VD:ar och ekonomiansvariga i dotterbolagen och bidra till ökad affärs- och ekonomiförståelse
Följa upp och analysera större projekt med fokus på projektredovisning och successiv vinstavräkning samt stötta vid integration av nyförvärv och systemimplementeringar
Utöver detta har du en central roll i månadsbokslutsprocessen och är delaktig i vidareutveckling av den. Du ansvarar för att upprätta och presentera månadsrapporter till CFO och ledning.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande och som har ett par års erfarenhet av kvalificerad redovisning. Det är starkt meriterande med erfarenhet av projektredovisning och successiv vinstavräkning. Du har en god förståelse för bokslut, analys och finansiella samband. Det är positivt om du har haft en affärsnära controllerroll med erfarenhet från entreprenad-, installations-, bygg- eller serviceverksamhet, alternativt från en annan projektintensiv miljö. Det är även meriterande om du har arbetat i en decentraliserad organisation med flertalet dotterbolag och är bekväm med att hantera olika förutsättningar, system och arbetssätt parallellt. Mycket goda kunskaper i Excel är en förutsättning, och erfarenhet av system som Fortnox, Projektportalen, Symbrio eller Power BI ses som ett plus.
Om dig
Som person är du affärsmässig och nyfiken, med en genuin vilja att förstå dotterbolagens affär, projekt och utmaningar. Du är pedagogisk och kommunikativ och har lätt för att förklara ekonomiska samband på ett sätt som skapar engagemang och förståelse. Samtidigt är du analytisk, självgående och trygg i din kompetens, med förmåga att ställa krav och driva frågor framåt. Du trivs i en miljö med högt tempo och korta beslutsvägar, där struktur inte alltid är fullt etablerad och där flexibilitet och handlingskraft är avgörande. Du bygger relationer naturligt och får energi av många kontaktytor och variation i vardagen.
Vad vi erbjuder dig
Hos Hjo Installation får du en nyckelroll i en entreprenörsdriven och snabbväxande koncern där du får möjlighet att påverka på riktigt. Rollen är bred, affärsnära och varierande och ger stora möjligheter till professionell utveckling i takt med koncernens fortsatta tillväxt och ökade struktur. Vi erbjuder en roll där engagemang, närvaro och affärsförståelse värderas högt.
