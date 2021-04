Business Controller till GKN Driveline i Köping - MeritMind AB - Administratörsjobb i Köping

MeritMind AB / Administratörsjobb / Köping2021-04-12Förr eller senare vill man vara i fordonsindustrin med dess utmanande krav på kvalitet och processer. Som Business Controller på GKN Driveline blir du en del av leveranser i världsklass och en nästan hundraårig historia av växellådsutveckling. Till ett controllerteam med fyra kollegor söker vi dig som har bakgrund från tillverkande bolag och vill fortsätta utvecklas i din controllerroll. Du blir Business Controller för ett av fabrikens affärsområden.Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområdenDu är gränssnittet mellan CFO och fabriken. Med controllingansvar för ett av våra verksamhetsområden stöttar du avdelningschefer och produktionschef med veckovis ekonomisk uppföljning och månadsprognoser. I ledningen av affärsområdets processer och lönsamhet bidrar du med att klä nyckelfrågor i siffror och ansvarar för "din" resultaträkning. Du rapporterar till ledningsteamet i produktion och till CFO. Under CFOs ledning koordinerar ni hela controllerteamet med Lean-inspirerad daglig styrning.Kvalifikationer och erfarenhetDin erfarenhetsbakgrund innehåller troligenEkonomisk högskoleutbildningNågra år i en controllerroll i producerande bolagFörståelse och intresse för tillverkningsprocesserVana att arbeta i breda ERP-system, specifik erfarenhet från ERP LN är högst meriterandeKvalificerad användning av ExcelBekväm tillämpning av engelska i tal och skriftPersonliga egenskaperVi söker dig som är strukturerad, analytisk och kommunikativ. Du vet att en stor del av din tid tillbringas i ERP LN och Excel men du inspireras lika mycket av dialogen med medarbetare och chefer i projekten, försäljningen och produktionslinjen. Att få visa och belysa likaväl som att ta in för att bygga på din egen produkt- och produktionsförståelse. För rätt person blir samarbetet nyckeln till ständiga förbättringar i affärsområdets verksamhet.Vad erbjuder företaget dig?Du kommer in i en global koncern med många snittytor och möjligheter att etablera internationella nätverk i koncerngemensamma initiativ. Controllerteamet i Köping ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och skapar möjligheten för dig att ta ditt nästa utvecklingssteg.Som medarbetare i GKN Driveline åtnjuter du många personalförmåner.PlaceringsortKöpingOm företagetGKN Automotive Köping är ett center of excellence för AWD-system (fyrhjulsdrift) på personbilsmarknaden. Det är ett modernt produktionsinriktat verkstadsföretag med toppmodern maskinpark och de anställda förser företagets globala kunder med marknadsledande produkter. Företaget har produktion och produktutveckling i Köping. Framtidens utmaningar möts med kraft, uppfinningsrikedom och uthållighet.AnsökanI denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Håkan Holmberg på 073-394 55 52. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 maj 2021. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl a att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med nya GDPR-lagstiftningen)Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.Välkommen med din ansökan!2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-31Meritmind ABVolvogatan 673136 KÖPING5684073