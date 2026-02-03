Business Controller till företag inom bank och finans!
2026-02-03
Är du en erfaren Business Controller med bakgrund inom bank eller finans och söker ett kvalificerat arvete där du får arbeta nära affären? Vi söker nu en analytisk och självgående konsult som vill stötta en av Sveriges ledande aktörer inom finansbranschen.
OM TJÄNSTEN
I rollen som konsult inom Business Control får du en central funktion i ekonomi- och finansorganisationen, där du arbetar nära både CFO och verksamhetens olika affärsområden. Uppdraget innebär att du ansvarar för ekonomisk uppföljning, analys och rapportering i samband med att en ordinarie medarbetare går på föräldraledighet.
Du kommer att arbeta brett med månads-, kvartals- och årsbokslut, löpande rapportering, kostnads- och budgetuppföljning samt analys av resultat och nyckeltal. Rollen innebär även hantering av leverantörsfakturor, stöd till verksamheten i ekonomiska frågor och att bidra till utveckling av processer och arbetssätt.
Du blir en viktig del av ett mindre team inom Ekonomi & Finans, där samarbete, kvalitet och affärsförståelse står i fokus. Tjänsten passar dig som trivs i en analytisk och rådgivande roll, har god systemvana och vill arbeta i en organisation där du får stort ansvar och möjlighet att påverka.
Detta är ett vikariat som till att börja med kommer sträcka sig till efter sommaren.
Du erbjuds
• En affärsnära roll där dina insikter och analyser får direkt påverkan på verksamheten
• En stöttande Konsultchef som följer upp att du trivs och att allting går bra
• En heltidstjänst med tydligt ansvar och goda möjligheter att bredda din erfarenhet inom Business Control
• Möjlighet att bidra till utveckling av ekonomiska processer, rutiner och arbetssätt
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut
• Löpande ekonomisk rapportering till ledning och verksamhet
• Följa upp kostnader och budget
• Ge stöd och rådgivning till verksamheten i ekonomiska frågor
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års erfarenhet som Business Controller inom bank eller finans
• Trivs i en affärsnära roll där du samarbetar med både ekonomi, finans och verksamhet
• Har förmåga att identifiera avvikelser, se samband och presentera insikter på ett tydligt sätt
• Är trygg i att arbeta med bokslut, rapportering, analys och budgetuppföljning
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av analysverktyg och ett intresse för datadrivna arbetssätt
• Vana av att arbeta i komplexa organisationer
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9718968