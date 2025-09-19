Business Controller till Envac
2025-09-19
Vill du vara med och driva finansiell utveckling i ett innovativt företag som satsar på hållbarhet? Nu söker vi en affärsorienterad och engagerad Business Controller till Envac!
Om bolaget
Vi är stolta uppfinnare av sopsugen och ett av de mest innovativa företagen inom den globala industrin för automatiserad insamling av avfall. Vi leder utvecklingen av framtidens återvinning och resurssmart avfallshantering. Vår vision är att skapa smartare städer, förbättra livskvalitén idag och lämna en grönare planet för kommande generationer.
Här har du en möjlighet att vara med och spela en nyckelroll i att stötta utformningen av hållbara och smarta städer i Sverige och över hela världen. Bolaget leder den internationella utvecklingen i branschen, och genom att skapa smartare städer och bättre livsmiljö säkrar de en grönare planet för kommande generationer.
Om rollen
I rollen som Business Controller kommer du att spela en central roll i företagets ekonomistyrning.
Du arbetar mot region öst som inkluderar den svenska, finska och holländska verksamheten. Störst fokus kommer att ligga på den svenska marknaden. Du kommer att bidra med analys och uppföljning som stöd för både verksamhetschefer och ledningsgrupp. Du kommer även att arbeta aktivt med vidareutveckling och förbättring av arbetssätt och processer.
Som Business Controller kommer du att vara en del av ett mindre ekonomi-team som präglas av högt engagemang, affärsfokus och ett starkt hållbarhetstänk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för analys och uppföljning av verksamheten.
Driva budget- och prognosarbete.
Fungera som en rådgivande part gentemot verksamhetschefer samt CFO och CEO.
Utveckla rapporter och beslutsunderlag för att stödja strategiskt beslutsfattande.
Arbeta med vidareutveckling och förbättringsarbete för att optimera ekonomistyrningen.
Arbeta i systemen 4 PS, Business Central samt Power BI.
Envac är ett företag som ligger i framkant med innovativa lösningar och har ett starkt fokus på hållbarhet. De strävar efter att skapa långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga och sociala aspekter i alla delar av sin verksamhet. Här får du chansen att bidra till en positiv samhällsutveckling i ett bolag som verkligen värdesätter framtidens utmaningar och möjligheter.
Profil
Vi söker dig som har grunden i redovisning och minst några års erfarenhet från rollen som Controller. Du har gedigen förståelse för ekonomiska flöden och vi ser gärna att du har erfarenhet från exempelvis entreprenad- eller byggbranschen med god förståelse för projekt och successiv vinstavräkning.
Vidare är det en stark fördel om du tidigare har arbetat i Power BI. Har du dessutom erfarenhet av Business Central är detta meriterande, men inget krav.
Som person ser vi att du är driven och engagerad, du tar ägandeskap för dina ansvarsområden och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga resultat. Du är analytisk, lyhörd och pedagogisk till ditt sätt med en förmåga att kommunicera komplexa finansiella data på ett enkelt och lättförståeligt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
En arbetsplats med högt engagemang och fokus på gemensamma mål inom både affärsutveckling och hållbarhet.
Möjlighet att arbeta i ett framgångsrikt och hållbart företag som ligger i framkant med innovativa lösningar.
Omfattning, arbetstider och tillträde
Detta är en heltidsanställning placerad i Sickla, Stockholm. Rollen innebär chans till ansvar och utveckling, och du kommer att bli anställd direkt av vår kund Envac.
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Envac med Addere Interim & Executive Search. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Cecilia Enfors (0723 023659) eller Rebecka Hillerström (0733 015323). Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.exempel.com Arbetsplats
Addere Kontakt
Cecilia Enfors Ravelli cecilia.enfors@hero.se 0723023659 Jobbnummer
9518476