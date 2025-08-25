Business Controller till Apotea | Stockholm
2025-08-25
Business Controller till Apotea - vill du vara med och driva vår utveckling? På Apotea, Sveriges största nätapotek, händer det mycket - och vi fortsätter växa i snabb takt. Idag är vi en börsnoterad koncern med en omsättning på närmare 7 miljarder kronor och över 700 medarbetare. Nu söker vi en analytisk och driven Business Controller till vår ekonomiavdelning, som vill vara med och utveckla framtidens apotek.
Om rollen Som Business Controller hos oss får du arbeta nära våra verksamhetsområden och bidra till att skapa underlag som gör skillnad för Apoteas fortsatta framgång. Du får en viktig roll i att driva utveckling av vår uppföljning och analys. Rollen är bred, utvecklande och erbjuder goda möjligheter att påverka vår affär.
Dina arbetsuppgifter innefattar
Arbeta nära våra verksamhetsområden och stötta med analys och underlag.
Ansvara för uppföljning av utfall, nyckeltal och data kopplad till vår affär.
Vidareutveckla uppföljning av nyckeltal och rapportering.
Bidra till att utveckla våra BI-verktyg (främst Power-BI).
Leda och delta i projekt för verksamhetsutveckling, kostnadseffektivisering och ökad produktivitet.
Vara en aktiv del i Apoteas controllerteam där du får möjlighet att påverka arbetssätt.
Vem vi söker Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och som trivs i en dynamisk och entreprenöriell miljö. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Ett par års erfarenhet som business controller.
God affärsförståelse och förmåga att snabbt sätta dig in i nya verksamhetsfrågor.
Mycket goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av Power BI eller liknande BI-verktyg.
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Som person är du analytisk, strukturerad och engagerad. Du tar ansvar, vågar driva projekt självständigt och bidrar gärna med egna idéer. Vi värdesätter prestigelöshet, samarbetsförmåga och en stark vilja att hitta lösningar.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placering: Huvudkontor i Stockholm. Vi värdesätter samarbete och det personliga mötet och arbetar därför på plats
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad Apotea erbjuder dig Hos Apotea jobbar vi tillsammans mot ett gemensamt mål - att göra det enkelt och smidigt för människor att få tillgång till sin hälsa. Vi är snabba, lösningsorienterade och gillar att testa nytt. Hos oss blir du en del av ett tillväxtföretag med stark entreprenörsanda där din insats gör skillnad. Vi värnar om en kultur präglad av engagemang, ansvar och gemenskap. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att forma morgondagens apotek. På Apotea erbjuder vi en innovativ och digital arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna. Vi erbjuder goda möjligheter till karriärsutveckling och en rad förmåner, såsom friskvårdsbidrag och personalrabatter. Vårt starka engagemang för hållbarhet innebär att du som anställd hos oss är en del av ett företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvar. Hållbarhetsarbetet bedrivs genom hela organisationen och fokuserar på tre övergripande områden: miljömässiga och sociala aspekter på arbetsplatsen och i vår värdekedja. Vi strävar efter en jämlik och inkluderande värld där alla ges samma möjligheter och bidrar till lösningar som gynnar både människor och miljön. Därför samarbetar vi med organisationer som fokuserar på människors välmående, hälsa och miljöskydd. Om Apotea Apotea är Sveriges ledande nätapotek baserat på marknadsandel med målet att bli det största apoteket i Sverige och därmed även i Norden. Med marknadens bredaste sortiment, låga priser och snabba leveranser underlättar Apotea vardagen för sina tre miljoner aktiva kunder. I E-barometerns kundundersökning 2024 toppade Apotea listan över konsumenternas favorit bland e-handelsaktörer för sjunde året i rad. Sedan 2022 verkar koncernen även i Norge genom sitt norska dotterbolag Apotera. Apotea är en inkluderande arbetsgivare som värdesätter mångfald. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där människor oavsett bakgrund, kön, ålder, religion eller funktionsvariation kan trivas och utvecklas. Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring allt som händer på Apotea LinkedIn Instagram Vi hoppas du vill bli en del av oss Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen till Apotea - där innovation möter omtanke och varje dag är en möjlighet att göra skillnad! Ersättning
