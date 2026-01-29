Business controller Sophiahemmet
2026-01-29
Vi söker en Business controller med inriktning mot högskola och sjukhus.
Som controller är du en lagspelare i vårt ekonomiteam samtidigt som du arbetar självständigt och verksamhetsnära. En viktig del i uppdraget är att, i samverkan, driva teamets och verksamheternas utveckling.
Digitalisering och AI av olika slag står högt på agendan för hela Sophiahemmet. På ekonomiavdelningen har vi kommit en bit på väg och du blir en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Är du nyfiken, lösningsfokuserad och trivs med att jobba med många kontaktytor? Trivs du med att jobba både på detalj- och strategisk nivå? Tycker du att redovisningsfrågor kopplat till affären är roligt och är en fena på sedvanligt controllingarbete kanske du är den vi söker?Dina arbetsuppgifter
- Uppföljning och analys i samverkan med våra verksamhetsområden
- Budget och prognos
- Projektuppföljning tillsammans med högskolans forskare
- Delaktig i månads- och årsbokslut
- Bidra till att utveckla effektiva ekonomirutiner
- Delaktig i framtida projekt för fortsatt digitalisering och automatisering
- Arbeta proaktivt för att bidra till organisationens effektivisering och utvecklingKvalifikationer
- Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom ekonomi
- Minst tre års erfarenhet som controller
- Goda redovisningskunskaper
- Erfarenhet av projektredovisning
- Goda kunskaper i Excel
- God IT-mognad och stort intresse för det
- Flytande i tal och skrift - svenska
Har du erfarenhet av universitet /högskola, stiftelser, ideell förening och projektfinansiering via statliga medel är det meriterande. Anställningsvillkor
I mars flyttar vi tillsammans med Sophiahemmets övriga stabsfunktioner, in i fräscha nyrenoverade lokaler. I din verksamhetsnära roll förväntas du arbeta på plats. Du erbjuds ett modernt och omväxlande arbete där du får möjlighet att utvecklas. Vi värnar om en god och sund arbetsmiljö och erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, rikskort, sjuk-och hälsoförsäkring samt koncerngemensamma aktiviteter.
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Intervjuer kommer ske löpande. Ansök redan nu, dock senast 15 februari 2026.
Sophiahemmet ideell förening bedriver sjukvård, utbildning och forskning i nära samverkan sedan 1884. Inom Sophiahemmet AB, ett helägt dotterbolag till Sophiahemmet, ideell förening, ingår Sophiahemmet Sjukhus som bedriver högkvalitativ specialistvård i samverkan mellan ett trettiotal självständiga vårdgivare. Därutöver ingår även Sophiahemmets verksamhetsområde fastighet med uppdrag att ansvara för drift och utveckling av sjukhusets fastigheter och tjänster till områdets hyresgäster. Sophiahemmet Högskola är en ledande aktör inom utbildning och forskning för framtidens hälsa, vård och omsorg. Högskolan erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Mer information hittar du på www.sophiahemmet.se. Ersättning
