Business Controller sökes i Södertälje

Beskrivning Vår klient i Södertälje söker en Business Controller med fokus på Operational Excellence. I rollen arbetar du nära en global ledningsgrupp inom ett R&D-område och ansvarar för att driva finansiella processer framåt. Du förväntas arbeta analytiskt och strukturerat, ta stort eget ansvar och leverera resultat inom dina områden. Rollen kräver att du kan fatta tydliga beslut, motivera andra och bidra till ett gott samarbete. Du kommer även att hålla återkommande presentationer och behöver därför ha en stark kommunikativ förmåga och lätt för att förmedla budskap. Arbetet innebär att hitta lösningar på komplexa problem och ofta tänka kreativt för att förbättra och effektivisera processer.
Arbetsuppgifter Du kommer att stödja organisationen i samtliga finansiella processer, vilket omfattar finansiell planering, budgetarbete och löpande uppföljning på månadsbasis. I rollen ingår att analysera utfall, ta fram beslutsunderlag och presentera ekonomiska resultat på ett tydligt och informativt sätt. Du är en aktiv del av ett globalt team och bidrar både operativt och strategiskt till utvecklingen av området.
Kvalifikationer Krav:
8-10+ års relevant erfarenhet inom controlling
Mycket goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel, PowerPoint och Power BI
God förståelse för verktyg såsom EPM Cloud och SAP
Magisterexamen inom ekonomi, företagsekonomi eller industriell ekonomi
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Villkor Arbetet är på plats i Södertälje och utförs på heltid. Uppdragsperioden sträcker sig från omgående start till 30 juni 2026. Ej möjlighet till distansarbete.
