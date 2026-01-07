Business Controller | Siemens Energy | Finspång
2026-01-07
Vill du arbeta i en spännande och internationell miljö där du får möjlighet att påverka och utveckla finansiella processer? Vi söker nu en Business Controller med 1-5 års erfarenhet inom business controlling till Siemens Energy i Finspång, Norrköping. Du blir anställd av Jefferson Wells för denna tjänst, med goda möjligheter att på sikt övergå till en anställning hos Siemens.
Om rollen
Som Business Controller blir du en nyckelperson i vårt team. Du kommer att analysera och förstå resultatutvecklingen för nyckeltal inom ditt ansvarsområde, presentera transparent ekonomi för ledningen och arbeta med bokslut, budget och prognosaktiviteter. Du samarbetar nära med affärsavdelningen och andra kommersiella funktioner i vår globala organisation och bidrar till att utveckla och digitalisera finansiella processer.
Dina ansvarsområden
* Analysera nyckeltal och förstå resultatutvecklingen (t.ex. absorption, försäljnings- och administrationskostnader, bruttovinst)
* Presentera tydliga ekonomiska rapporter för ledningen
* Arbeta med bokslut, budget och prognoser
* Stödja affärsavdelningen i finansiella frågor
* Driva utveckling och digitalisering av finansiella processer
Vi söker dig som har
* Kandidatexamen i företagsekonomi eller liknande kommersiell utbildning
* 1-5 års erfarenhet inom business controlling eller liknande område
* Flytande engelska (svenska är meriterande men inte ett krav)
* Goda kunskaper i SAP och Excel är mycket meriterande
* En strukturerad, effektiv och analytisk personlighet med förmåga att samarbeta och driva förbättringar
Dina möjligheter
Möjlighet att självständigt analysera och utveckla finansiella scenarier som stödjer beslutsfattande. En roll där du får påverka företagets ekonomiska situation och utveckla din förståelse för ekonomiskt beslutsfattande. Bli en del av ett Business Controlling-team med bred insyn i ekonomi och möjlighet att fördjupa dig inom ditt intresseområde.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom att vi har några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken som kunder har vi stora möjligheter att erbjuda utvecklande uppdrag över tid. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område, som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om kandidatens potential, får vi såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas.
