Business Controller & Change Lead - Vikariat inom Service Delivery
2026-02-18
Azets är en internationell koncern med 9000 experter på över 200 kontor i åtta länder. Vi kombinerar lokal kunskap med modern teknik för att skapa värde för våra kunder. Med tjänster inom redovisning, revision, lön, skatt och affärsrådgivning hjälper vi över 100 000 kunder i Storbritannien, Irland, Norge, Finland, Sverige, Danmark, Rumänien och Estland att utveckla sina verksamheter. Vår kultur präglas av samarbete, nytänkande och kundfokus - vi tror på att kombinera det bästa av människor och teknik för att leverera högsta kvalitet och skapa långsiktiga relationer.
Om Rollen
Vill du vara med och driva förändring, skapa finansiell transparens och bidra till verksamhetsutveckling i en central och strategisk roll? Vi söker nu en affärsnära och initiativrik Business Controller & Change Lead till ett vikariat inom vår Service Delivery-organisation.
I denna roll får du möjlighet att påverka både processer och arbetssätt, samtidigt som du bidrar till Azets fortsatta tillväxt och effektivisering. Som en nyckelperson i organisationen översätter du affärsstrategier till konkreta resultat och stöttar verksamheten i pågående och framtida förändringsinitiativ.
Som Business Controller & Change Lead är du ett strategiskt stöd till Service Delivery Director och har en central roll i att driva förbättringsarbete, förändringsledning och controlling. Du arbetar nära ledare inom organisationen och bidrar till att skapa struktur, effektivitet och långsiktigt hållbara arbetssätt som stärker både den operativa och finansiella styrningen.
Arbetsuppgifter
Controlling & analys
* Samla in, analysera och visualisera ekonomisk och operativ data (t.ex. produktivitet, beläggning, lönsamhet, KPI:er)
* Stödja ledare med beslutsunderlag och uppföljning
* Identifiera avvikelser och risker samt föreslå åtgärder
* Fungera som länk till Business Controlling för rapportering och alignment
* Delta i budget- och prognosarbete
Förändringsledning & förbättringsarbete
* Driva och samordna förbättringsinitiativ inom leveransverksamheten
* Implementera nya arbetssätt, processer och verktyg i samarbete med Performance och Service Excellence
* Säkerställa struktur och framdrift i förändringsprojekt
* Facilitering av workshops och förbättringsforum
* Vara ambassadör för ständiga förbättringar
Strategiskt stöd till Service Delivery Director
* Vara bollplank och operativt stöd i prioriterade frågor
* Koordinera strategiskt viktiga projekt och initiativ
* Förbereda och följa upp ledningsmaterial och beslutsunderlag
* Säkerställa att strategi omsätts i konkreta och mätbara aktiviteter
* Driva samarbete över avdelningsgränser
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av affärsnära controlling och förändringsledning
* Är analytisk, strukturerad och har ett starkt självledarskap
* Trivs i en roll med många kontaktytor och samarbetsytor
* Har god kommunikativ förmåga och kan anpassa budskap till olika målgrupper
* Är van att arbeta i en föränderlig miljö och driva initiativ från idé till genomförande
* Flytande i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt
Bli en del av Amazing Azets
Hos Azets får du möjlighet att växa både personligt och professionellt i en kultur som präglas av självledarskap och engagemang. Vi värdesätter work-life balance och skapar gemenskap genom sociala aktiviteter, både på och utanför kontoret. Som ett värderingsdrivet företag vill vi att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och känna stolthet över sitt arbete.
Placering är på Azets nyrenoverade huvudkontor i centrala Stockholm. Vi söker en vikarie under en föräldraledighet. Tjänsten är tidsbegränsad med tillträde omgående och beräknas pågå till och med mars 2027. Vi kallar till intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Har du några funderingar innan du söker?
Kontakta:
Carolina Osterman, Talent Acquisition, carolina.osterman@azets.com
Carla Gyllström, Business Controller & Change Lead, carla.gyllstrom@azets.com
