Business Controller, Marknad - Orkla Foods Sverige
Orkla Foods Sverige AB / Controllerjobb / Malmö Visa alla controllerjobb i Malmö
2026-01-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orkla Foods Sverige AB i Malmö
, Eslöv
, Kristianstad
, Karlskrona
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro.
Business Controller, Marknad - Orkla Foods Sverige
Vi söker nu en Business Controller, Marknad, som vill vara med och driva utvecklingen av våra starka varumärken och bidra till långsiktig lönsamhet. I denna roll får du arbeta nära både marknad och försäljning, med strategiska analyser och affärsstöd som gör verklig skillnad. Hos oss blir du en uppskattad medlem i Ledningsgrupp Marknad och får möjlighet att utvecklas i en familjär och engagerad miljö.
Om rollen
Som Business Controller Marknad är du en viktig supportfunktion i gränssnittet mellan controlling och marknad. Du arbetar både med dagliga frågor och långsiktiga analyser som driver vår försäljning framåt. Under bokslutsveckor fokuserar du på rapportering, estimat och deltagande i ledningsgruppsmöten. Övrig tid arbetar du nära organisationen med lönsamhetsberäkningar, ad-hoc analyser och utvecklingsprojekt inom både finans och marknad.
Vad du får möjlighet att arbeta med:
* Rapportering och analys av fasta kostnader och marknadsbudget
* Lönsamhetsberäkningar och business case för nya initiativ
* Ad-hoc analyser och uppföljning av resultat
* Deltagande i ledningsgrupp Marknad
* Utvecklingsarbete inom controlling och marknad
* Stöd till organisationen i ekonomiska frågor och utbildning
Vi söker dig som:
För att lyckats i rollen ser vi att du, i grund och botten, har en akademisk examen inom ekonomi (kandidat, civilekonom eller master) och 2-5 års erfarenhet inom controlling eller liknande område.
* Är systematisk, strukturerad och har god samarbetsförmåga
* Brinner för siffror och vill göra skillnad i en större organisation
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Det är ett extra puls om du även har:
* Erfarenhet från FMCG-branschen
* Erfarenhet av business case/lönsamhetsberäkningar/standardkostnader
* Erfarenhet av marknadsföring
* Intresse och erfarenhet av BI-utveckling
Information och ansökan
Låter detta som din nästa utmaning? Ansök senaste den 18 januari 2026. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Om du har specifika frågor som är viktiga för att kunna ta ställning till en ansökan är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Partners på martina.rudsvik@orklafoods.se
. Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13490-43909558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
Martina Rudsvik +46 (0)761 36 92 57 Jobbnummer
9690040