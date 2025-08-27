Business Controller IT - Senior konsult till spännande uppdrag
2025-08-27
Beskrivning
Vi söker nu en erfaren Business Controller IT till ett längre konsultuppdrag.
Rollen innebär att vara en aktiv del i uppföljning, budget- och prognosprocesser samt att bidra till finansiell analys och förbättring av processer. Du kommer arbeta nära verksamheten och ha en viktig roll i att driva controllingarbetet framåt.Dina arbetsuppgifter
Löpande uppföljning av finansiellt utfall
Budget- och prognosarbete
Kostnadsanalys, prognoser och periodiseringar
Förberedelse inför och deltagande i finansiella forum med verksamhets- och serviceägare
Säkerställa kostnads- och processföljsamhet
Projekt- och programcontrolling
Bidra till att utveckla controllingfunktionens processer och datakvalitetKvalifikationer
Skall-krav:
Minst 5 års erfarenhet av liknande roll inom controlling
Universitetsexamen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Goda kunskaper i IT-verktyg och MS Office
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av IT-controlling
Erfarenhet från multinationella organisationer
Erfarenhet av projektcontrolling samt budget/prognos kopplat till projektDina personliga egenskaper
Självdriven och resultatorienterad
Trivs i ett högt tempo med snäva deadlines
God samarbetsförmåga och kommunikativ i olika forumAnställningsvillkor
Startdatum: 17 november 2025
Slutdatum: 31 januari 2027
Omfattning: 100 %
Plats: Huskvarna, Jonsered eller Stockholm
Anställning: Du blir anställd som konsult hos oss och uthyrd till vår kund
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med din ansökan.
OBS: För att din ansökan ska beaktas är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv.
