Business Controller IT - Senior konsult till spännande uppdrag

Visa alla controllerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Beskrivning
Vi söker nu en erfaren Business Controller IT till ett längre konsultuppdrag.

Rollen innebär att vara en aktiv del i uppföljning, budget- och prognosprocesser samt att bidra till finansiell analys och förbättring av processer. Du kommer arbeta nära verksamheten och ha en viktig roll i att driva controllingarbetet framåt.

Dina arbetsuppgifter
Löpande uppföljning av finansiellt utfall

Budget- och prognosarbete

Kostnadsanalys, prognoser och periodiseringar

Förberedelse inför och deltagande i finansiella forum med verksamhets- och serviceägare

Säkerställa kostnads- och processföljsamhet

Projekt- och programcontrolling

Bidra till att utveckla controllingfunktionens processer och datakvalitet

Kvalifikationer
Skall-krav:

Minst 5 års erfarenhet av liknande roll inom controlling

Universitetsexamen inom ekonomi, finans eller motsvarande

Goda kunskaper i IT-verktyg och MS Office

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av IT-controlling

Erfarenhet från multinationella organisationer

Erfarenhet av projektcontrolling samt budget/prognos kopplat till projekt

Dina personliga egenskaper
Självdriven och resultatorienterad

Trivs i ett högt tempo med snäva deadlines

God samarbetsförmåga och kommunikativ i olika forum

Anställningsvillkor
Startdatum: 17 november 2025

Slutdatum: 31 januari 2027

Omfattning: 100 %

Plats: Huskvarna, Jonsered eller Stockholm

Anställning: Du blir anställd som konsult hos oss och uthyrd till vår kund

Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med din ansökan.
OBS: För att din ansökan ska beaktas är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.

Ersättning
Fast lön

