Business Controller inom inköp till NK Retail AB

Vill du arbeta verksamhetsnära med controlling i en dynamisk retailmiljö där tempo, inköp och lönsamhet står i fokus? Har du några års erfarenhet inom controlling och drivs av att omsätta analys till affärsbeslut? Hos NK Retail får du möjlighet att ta en nyckelroll som Business Controller och bidra till att utveckla affären genom budgetarbete, inköpsuppföljning och kvalificerade beslutsunderlag - i en inspirerande handelsmiljö på Nordiska Kompaniet där förändringstakten är hög och affären alltid är i centrum.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos NK Retail.Om företaget
NK Retail är den enskilt största handlaren i Nordiska Kompaniet med ett stort antal butiker inom mode, skönhet och accessoarer. NK Retail erbjuder en unik distributionsplattform för nationella och internationella märken inom segmenten lyx, prisvärd lyx och premium.
De utvecklar inspirerande destinationer med varumärken och tjänster i världsklass, och företaget har en omfattande verksamhet på Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm och Göteborg, med en kombination av multibrandskoncept och exklusiva single-brand-lösningar.
Nordiska Kompaniet är ett av Sveriges starkaste varumärken och en av Europas ledande marknadsplatser. Varuhuset i Stockholm är över 100 år gammalt men ambitionen är densamma: att vara en kommersiell och kulturell teater i världsklass.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Business Controller är du huvudsakligen ansvarig för att driva budget- och inköpsprocessen, vilket innefattar analys och uppföljning av försäljning, inköp och nyckeltal kopplade till inköp. Du kommer även arbeta med NK Retails ekonomiska planering och ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp denna efter givna ramar för att nå lönsamhetsmålen.
Vidare arbetar du med nyckeltalsrapporter, KPI uppföljning samt budgetprocessen i samråd med ekonomichef. Du spelar även en viktig roll i arbetet med att analysera framtida investeringar i linje med lönsamhetsmålen samt uppföljning av utfall.
Det ingår därför även att driva och äga Business Case och affärsutvecklingsprojekt där det bedöms lämpligt. Slutligen är du ansvarig för framtagning av affärsmässiga beslutsunderlag och presentationsmaterial inför ledningsgrupp och styrelse.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Akademisk utbildning inom ekonomi
• 3-5 års erfarenhet inom controlling i en snabbrörlig bransch med tydlig koppling till inköp
• Erfarenhet av budgetarbete och framtagning samt uppföljning av business case
• Erfarenhet av Power BI, Tableau eller Qlik Sense - NK Retail använder Power BI
• Mycket goda kunskaper i Excel
Meriterande:
• Erfarenhet av detaljhandeln
Vi tror att du har en analytisk förmåga, kan tänka abstrakt och komplext och har lätt att skapa dig en helhetsbild av siffror. Du ser snabbt avvikelser och fel, är nyfiken och drivande, och tar initiativ i projekt. Rollen kräver att du är självgående, tar ägarskap och har förmåga att fatta beslut. Samtidigt är du hjälpsam, lyhörd och stöttar gärna andra i teamet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm, Kungsträdgården Lön: Enligt överenskommelse
