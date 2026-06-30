Business Controller | Financial Analyst | Eskilstuna
Experis AB / Controllerjobb / Eskilstuna Visa alla controllerjobb i Eskilstuna
2026-06-30
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, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en global industriverksamhet i framkant där analys och affärsinsikt gör skillnad? Vi söker nu en Business Controller Financial Analyst till en av våra uppdragsgivare inom fordonsindustrin i Eskilstuna. Här får du en central roll i att stötta verksamheten med kvalificerad finansiell analys och bidra till lönsamma beslut i en internationell miljö.
Du arbetar nära produktion och affärsledning i en dynamisk organisation med högt tempo. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas i en teknikintensiv och framtidsorienterad bransch.
Om uppdraget
Uppdraget innebär en bred och verksamhetsnära roll inom controlling där du arbetar i en producerande industriell miljö. Du är med och driver finansiell uppföljning analyserar verksamhetens resultat och bidrar aktivt till förbättringar i både processer och lönsamhet. Rollen innebär många kontaktytor både lokalt och internationellt där du stödjer chefer i beslutsfattande.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i en verksamhetsnära roll där du analyserar, följer upp och utvecklar den finansiella styrningen. Arbetet sker i nära samarbete med produktion och ledning med fokus på lönsamhet, effektivitet och kontinuerlig förbättring. Du bidrar aktivt med insikter som stödjer affärsmässiga beslut. Du kommer:
Ansvara för finansiell uppföljning och analys av verksamhetens resultat
Arbeta med budget, prognoser och löpande estimat
Genomföra avvikelseanalyser och identifiera förbättringsområden
Säkerställa korrekt och tidsenlig rapportering enligt interna riktlinjer
Följa upp och analysera nyckeltal kopplade till produktion och affär
Bidra med finansiell expertis i projekt och investeringskalkyler
Driva och delta i förbättringsinitiativ inom Business Control
Vem är du?
Du är analytisk affärsorienterad och trivs i en miljö där du får arbeta nära verksamheten. Du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att snabbt sätta dig in i komplex information.
Som person är du självgående kommunikativ och trygg i att presentera dina analyser och rekommendationer.
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Cirka 2 till 5 års erfarenhet av controlling eller finansiell analys
Erfarenhet från tillverkande industri är meriterande
God vana av budget prognos och uppföljningsarbete
Stark analytisk förmåga och god systemvana
Förmåga att kommunicera finansiell information på ett tydligt och affärsnära sätt
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054 221892 eller via e post agneta lannbjer at manpower se. Vi tar inte emot ansökningar via e post på grund av GDPR.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi executive marknad och försäljning inköp och logistik och ingenjörsområdet. Vi samarbetar med företag myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom området och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se Jobbnummer
9984775