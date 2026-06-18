Business Controller / Financial Analyst
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-18
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📊 Business Controller / Financial Analyst
Are you passionate about finance, analytics, and digital transformation? Do you enjoy turning data into valuable business insights and contributing to better decision-making?
We are currently looking for a Business Controller / Financial Analyst to join an exciting organization where finance, business performance, data analytics, and digitalization play a central role.
🚀 About the Role
As a Business Controller / Financial Analyst, you will be a key contributor within the finance function, supporting business performance through financial analysis, reporting, forecasting, and process improvement initiatives.
You will work closely with stakeholders across the organization and help drive transparency, efficiency, and data-driven decision-making while supporting ongoing digitalization and automation initiatives.
🎯 Key Responsibilities
Drive OPEX follow-up and analyze actuals versus budget and forecast
Support monthly closing, forecasting, and estimate processes
Prepare, maintain, and improve reports, dashboards, and financial analyses
Structure, cleanse, and improve data quality and data management processes
Support initiatives related to reporting automation and digital transformation
Develop and enhance Power BI dashboards and reporting tools
Collaborate with multiple teams to improve business performance and reporting capabilities
Contribute to continuous improvement initiatives within finance and controlling
👤 Who We Are Looking For
Bachelor's or Master's degree in Finance, Business Administration, Economics, Data Analytics, or a related field
1–3 years of experience in finance, controlling, business analysis, or similar roles
Strong interest in business performance, analytics, and data-driven decision-making
Good understanding of financial concepts such as P&L, budgeting, forecasting, and cost analysis
Analytical, structured, and detail-oriented mindset
Proactive approach and willingness to learn and develop
💡 Preferred Qualifications
Experience working with Power BI and data visualization tools
Interest in automation, digital transformation, and reporting solutions
Curiosity about AI and its applications within finance and business operations
Experience working with large datasets and data quality improvement initiatives
🛠 Skills & Competencies
Advanced Excel skills and strong knowledge of Microsoft Office
Strong analytical and problem-solving abilities
Ability to transform complex data into actionable insights
Excellent attention to detail and data accuracy
Strong collaboration and stakeholder management skills
Interest in process improvement and operational excellence
🌟 What You Will Gain
Opportunity to work in a modern, data-driven finance environment
Exposure to digitalization, automation, and AI-related initiatives
A role with significant impact on business performance and decision-making
Professional growth within Business Control and Financial Analysis
Collaboration with experienced professionals in an international environment
📍 Location: Gothenburg 🕒 Employment Type: Full-time 🏢 Work Model: On-site 📅 Assignment Period: July 1, 2026 – March 31, 2027
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936549-2059891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9970191