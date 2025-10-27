Business Controller / Financial Analyst - Göteborg
2025-10-27
Vill du vara en del av en verksamhet som står mitt i en spännande förändringsresa? Vår kund verkar inom transportbranschen - en sektor som just nu genomgår en stor transformation tack vare elektromobilitet, digitalisering och nya affärsmodeller.
Nu söker vi en Business Controller / Financial Analyst som vill vara med och forma framtidens ekonomi- och affärsarbete i Europa! Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till innovativa lösningar som skapar värde - både för företaget och samhället
Dina ansvarsområdenI rollen kommer du att samarbeta med kollegor över hela Europa och stötta ledningen i att driva både lönsamhet och utveckling.
Du kommer bland annat att:
Analysera data och skapa insiktsfulla presentationer som gör skillnad
Identifiera framtida risker och möjligheter - och föreslå smarta lösningar
Utmana och inspirera dina kollegor till att tänka nytt
Säkerställa regelefterlevnad och kontinuerligt driva förbättringsarbete
Delta i spännande projekt och ad hoc-initiativ som bidrar till utveckling
Vem du är
Vi tror att du är en nyfiken, analytisk och kommunikativ person med förmåga att se både helhet och detaljer. Du gillar att arbeta med data, driva förändring och bidra till utveckling.
Du har troligen:
En examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Flytande svenska och engelska (både tal och skrift)
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av SAP, Essbase eller Power BI är meriterande
Start: 14 november 2025 Plats: Göteborg (på plats) Uppdragslängd: till 12 november 2027 Sista dag att ansöka är 30 oktober 2025
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
