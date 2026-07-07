Business Controller/Affärsstöd till affärsområde Prefab
Thomas Betong AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-07-07
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Vill du vara en del av Team Thomas®?
Thomas Betong är det svenska bolaget i den familjeägda svenska koncernen Thomas Concrete Group. Vi bidrar till ett hållbart samhällsbyggande genom högkvalitativa produkter och tjänster inom betong. Dessutom har vi det riktigt kul under tiden. Team Thomas är något vi är stolta över - det är alla vi som tillsammans får det att hända. Vi är ett engagerat team som stöttar varandra och som tillsammans är specialister på betong. (Kolla vår https://www.youtube.com/watch?v=QIqjQIj-yik&t=26s
och https://thomasbetong.se/jobba-hos-oss/team-thomas-berattar
för mer info!)
Vi söker en affärsnära Business Controller som vill vara en nyckelperson i utvecklingen av vårt affärsområde Prefab. Vi söker dig som inte nöjer dig med att rapportera siffror utan som vill förstå affären bakom resultaten, identifiera möjligheter och risker samt bidra med analyser och rekommendationer som hjälper verksamheten att fatta bättre beslut.
Som Business Controller arbetar du nära affärsområdeschef, funktionschefer och projektorganisationen. Du blir en viktig sparringpartner i frågor som rör lönsamhet, produktivitet, projektstyrning, kapacitetsutnyttjande och strategiska prioriteringar. Vi är en projektorienterad verksamhet där varje affär är unik och där god analysförmåga, affärsförståelse och ett proaktivt arbetssätt skapar verkligt värde.
Som Business Controller har du ett helhetsansvar för ekonomisk uppföljning, analys och verksamhetsstöd inom affärsområdet. Du arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla styrning och uppföljning.
Du kommer rapportera till ekonomichef att vara en av 12 härliga medarbetare på ekonomiavdelningen inom Thomas Betong och din placering kommer att vara på vårt huvudkontor på Södra vägen i centrala Göteborg.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som Business Controller:
Ansvara för affärsområdets ekonomiska uppföljning, prognoser och budgetprocess
Utveckla och analysera affärsområdets lönsamhet på projekt-, kund-, produkt- och verksamhetsnivå
Identifiera avvikelser, trender och förbättringsmöjligheter samt föreslå konkreta åtgärder.
Rådgivande samarbetspartner till Affärsområdeschef i beslut och prioriteringar
Löpande avstämning av projektlönsamhet och vinstavräkning
Driva utvecklingen av KPI:er, dashboards och verksamhetsuppföljning.
Analysera projektportfölj, beläggning, kapacitetsutnyttjande och resursplanering
Stödja organisationen vid investerings- och affärscase
Initiera, leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
Upprätta månadsbokslut, prognos-, och budgetarbete
Kvalifikationer och erfarenhet
Akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet som Business Controller, eller liknande roll.
Du har förståelse för redovisning, men brinner för analys och att vara med och utveckla affären
Har arbetat med KPI:er, budget och prognos, helst i en projekt/produktions-inriktad verksamhet
Har arbetat med vinstavräkningsmodeller och risk management samt har hanterat frågor kopplade till projektredovisning
Har arbetat i verksamhetsnära roller och kan på ett pedagogiskt sätt förklara olika ekonomiska samband
God systemvana och är vass på Excel. Har du kunskap i Microsoft Dynamics 365, Power BI eller ErP Bos är det meriterande. Publiceringsdatum2026-07-07Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kombinerar stark analytisk förmåga med ett genuint intresse för affären och människorna bakom siffrorna.
Du är nyfiken, engagerad och vågar utmana etablerade arbetssätt. Du tar initiativ, ser samband och har förmågan att omsätta analys till konkreta rekommendationer som leder till resultat. Du trivs att arbeta i ett team och har kommunikativ förmåga att förmedla tydligt budskap till verksamheten.
Vad erbjuds du hos Thomas Betong?
En verksamhetsnära nyckelposition för vidare utveckling av vårt affärsområde Prefab
En roll där du får arbeta i gränslandet mellan ekonomistyrning, rapportering och agera stöttande mot verksamheten
Nära samarbete och bollplank med befintlig controllerkollega som är inriktad mot produktion
Bli del i ett stabilt, svenskt familjeföretag som jobbar långsiktigt för att bidra till ett hållbart samhälle.
I Team Thomas gillar vi olika och vill varmt välkomna en stor mångfald i teamet.
Vi kommer gå igenom ansökningarna efter semestern och beräknar ha intervjuer mitten-slutet på augusti. I processen ingår personlighetsprofil och bakgrundskontroll för slutkandidater. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11703/Angela (Controller)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Betong AB
(org.nr 556276-3655), https://www.thomasbetong.se
Södra vägen 28 (visa karta
)
402 26 GÖTEBORG Kontakt
Ekonomichef (sem 8-31 juli)
Karin Seevers karin.seevers@thomasbetong.se +46104505422 Jobbnummer
9994963