Business Controller
Jobbusters Aktiebolag / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-01
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Din nya roll
Är du en erfaren ekonom eller controller som trivs i en rådgivande roll där du får kombinera analys, budgetarbete och verksamhetsnära dialog? Nu söker vi en konsult till ett spännande och långsiktigt uppdrag hos en statlig myndighet.
I den här rollen blir du en viktig del av ekonomiavdelningen där du stöttar och förstärker befintliga controllers i det löpande arbetet. Du arbetar självständigt med kvalificerade ekonomiska analyser samtidigt som du har en nära dialog med verksamhetens chefer kring budget och ekonomisk uppföljning.
I uppdraget kommer du bland annat att:
Stötta och avlasta myndighetens controllers i det löpande ekonomiarbetet.
Genomföra ekonomiska utredningar, analyser och uppföljningar.
Analysera verksamhetsinformation och ekonomiska resultat.
Sammanställa rapporter och beslutsunderlag.
Ta fram prognoser kopplade till verksamheten.
Arbeta med budgetprocessen samt budgetuppföljning.
Vara ett kvalificerat stöd till chefer i budget- och ekonomifrågor.
Företagspresentation
Vår kund är en kunskapsmyndighet inom vård och omsorg som arbetar för att alla människor i Sverige ska få tillgång till god och jämlik vård. Här får medarbetare använda sin expertis, samarbeta med kollegor och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården samt socialtjänsten – ett arbete med verklig samhällspåverkan.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid Start: Snarast möjligt, alternativt senast i början av augusti. Slut: Till och med april 2027 med chans till förlängning. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom ekonomi eller annat relevant ämnesområde.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat controller- eller ekonomiarbete.
God förmåga att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
Erfarenhet av budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning.
En god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med chefer och verksamhet.
Meriterande: Erfarenhet från arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av ekonomisystemet Agresso.
Meriterande: Erfarenhet av Hypergene för budget, prognos och uppföljning.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8003376-2080909". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9987909