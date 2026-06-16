Business Controller
Sodexo AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-16
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi är mer än bara en arbetsgivare – hos oss får du vara dig själv. Vi vet att en inkluderande arbetsplats skapar framgång, engagemang och arbetsglädje. Det som förenar oss är våra värderingar: serviceanda, laganda och framåtanda. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet i varje steg av livet – från första skoldagen till arbetsplatsen, till trygg och omtänksam omsorg när det behövs som mest. Vi bryr oss om varandra och vårt samhälle.
Sodexo är ett av världens största serviceföretag. Vill du vara med och påverka vardagen för miljontals människor? Nu har du chansen!
Om rollen
Som Business Controller blir du en central partner till chefer och kontraktsekonomer i vår verksamhet, med fokus på strategiska kunder inom affärssegmentet Corporate Services. Du arbetar både operativt och strategiskt och säkerställer att ekonomiska beslut vilar på korrekt analys, tydliga prognoser och god uppföljning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bokslut och rapportering — Avstämning av intäkter och kostnader, uppföljning av lönsamhet per kund/kontrakt, rapportering av utfall samt sammanställning och uppföljning av åtgärdsplaner.
Forecast och budgetprocess — Uppdatering av kvartalsvisa forecasts samt förberedelse och stöd i framtagande av target/budget.
Affärsstöd och verksamhetsutveckling — Stöd vid anbudsarbete och uppstart av nya enheter, inklusive upplägg av profit centers/cost centers, etablering av ekonomiska rutiner samt uppföljning av åtgärdsplaner både på plats och digitalt.
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete, varav minst två år som Business Controller. Det är viktigt med ett systemintresse och mycket goda kunskaper i Excel. Kunskap i Power BI är meriterande liksom tidigare erfarenhet av något analysverktyg.
För att trivas på Sodexo och vara framgångsrik i rollen som Business Controller är du handlingskraftig, prestigelös och tycker om samarbete och samverkan. Du förstår och analyserar komplexa frågor snabbt och tycker om att sätta in siffrorna i ett verksamhetssammanhang. Hjälpsam och pedagogisk är ytterligare två viktiga egenskaper för att lyckas med uppdraget.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande och meningsfull roll i ett globalt bolag med stora möjligheter att växa. Vi erbjuder:
En hybrid arbetsplats – kombination av vårt fina kontor i Garnisonen och distansarbete
Ett förmånspaket med bland annat friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatter på exempelvis hotell
Möjlighet att engagera dig i samhällsnyttiga aktiviteter genom en betald volontärdag per år
En arbetsplats där värderingar, inkludering och utveckling står i centrum
Sodexo arbetar sedan många år tillbaka mot hunger och undernäring genom initiativet Stop Hunger – hos oss får du vara en del av något större.
Om ansökan
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Anders Elm, anders.elm@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 6 juli.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9966777