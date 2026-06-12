Business Controller
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Vill du arbeta i en roll där du kombinerar affärsförståelse med dataanalys och bidra till att utveckla framtidens ekonomifunktion? Vi söker nu en driven och nyfiken Junior Business Controller / Analyst till ett spännande uppdrag hos vår kund!
Om rollen
I denna roll får du en central position där du arbetar nära verksamheten och bidrar till att förbättra uppföljning, analyser och datadrivna beslut. Du kommer att spela en viktig roll i att utveckla arbetssätt, rapportering och digitala lösningar inom ekonomi. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Driva uppföljning av OPEX (utfall vs. budget/forecast) samt bidra till enhetliga arbetssätt i organisationen
Stödja månadsbokslut och prognosprocesser
Ta fram och vidareutveckla rapporter, dashboards och analyser
Strukturera, kvalitetssäkra och förbättra datastyrning
Bidra till initiativ inom digitalisering och automatisering av rapportering
Utforska och utveckla Power BI-rapporter och analysverktyg
Vi söker dig som
Har en examen inom finans, ekonomi, business administration, dataanalys eller liknande
Har 2-5 års erfarenhet inom controlling, ekonomi eller affärsanalys
Har ett stort intresse för data, analys och verksamhetsstyrning
Har god förståelse för ekonomiska grundbegrepp (resultaträkning, kostnader, budgetering)
Kompetenser & egenskaper
Mycket goda kunskaper i Excel och övriga delar av Microsoft Office
Erfarenhet av eller intresse för Power BI, datavisualisering och automatisering
Nyfikenhet på AI och digitala lösningar inom ekonomi (meriterande)
Stark analytisk förmåga och hög noggrannhet
Strukturerad, proaktiv och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärfunktionellt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Ninsun-Sima Bahho Sima.Bahho@adecco.se Jobbnummer
9960815