Business Controller
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2026-06-12
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Din nya roll
Vill du arbeta i en verksamhetsnära controllerroll där du får kombinera analys, affärsförståelse och finansiell styrning i en internationell industrimiljö? Nu söker vi en Business Controller för ett längre konsultuppdrag hos en ledande aktör inom energi- och industrisektorn.
Som Business Controller får du en central roll i att följa upp och analysera verksamhetens ekonomiska resultat samt bidra till välgrundade affärsbeslut. Du arbetar nära både lokala och internationella intressenter och ansvarar för rapportering, budget, prognoser och utveckling av finansiella processer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analys och uppföljning av resultat- och balansräkning samt finansiella nyckeltal
Månadsbokslut, budget- och prognosarbete
Rapportering och presentation av finansiella resultat till ledning och verksamhet
Stöd till verksamheten i ekonomiska och affärsmässiga frågor
Projektrelaterad ekonomisk uppföljning
Medverkan i förbättrings- och digitaliseringsinitiativ inom ekonomifunktionen
Företagspresentation
Vår kund är en ledande aktör inom industriproduktion som drivs av innovation och nytänkande. Här är lagkänsla och samarbete centralt, och mångfald ses som en nyckel till framgång. På huvudkontoret och i deras globala team får du möjlighet att arbeta med banbrytande tekniska lösningar och projekt som påverkar både branschen och samhället. Här värdesätts engagemang, kreativitet och kompetens – och varje medarbetares bidrag spelar roll.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Lön: 40 000-51 000 SEK/månad beroende på erfarenhet. Start: Enligt överenskommelse Slut: Minst 12 månader, med möjlighet till förlängning Övrig information: Resor inom Europa kan förekomma. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom ekonomi eller liknande område
3–5 års erfarenhet av Business Controlling, Accounting eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i Excel
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av SAP, Power BI, Tableau och/eller Alteryx
Meriterande: Erfarenhet av projektcontrolling
Meriterande: Bakgrund från internationell industri- eller teknikverksamhet
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7897705-2049806". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Östra Hamngatan 16 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9960792