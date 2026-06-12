Business Controller
Avaron AB / Controllerjobb / Finspång Visa alla controllerjobb i Finspång
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhetsnära controllerroll i en tekniskt avancerad industrimiljö med koppling till nuclear service. Här får du arbeta nära affären och skapa tydlighet i den finansiella utvecklingen för lokal verksamhet och affärsområde, i samarbete med både lokala och globala funktioner.
Rollen kombinerar analys, rapportering och styrning med ett tydligt fokus på kvalitet, struktur och förbättring. Du bidrar i frågor som rör resultat, balansräkning, KPI:er och projektuppföljning, samtidigt som du är med och utvecklar mer effektiva och digitala ekonomiprocesser. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera djup finansiell analys med konkret påverkan på verksamhetens styrning och utveckling.
ArbetsuppgifterDu analyserar P&L, balansposter och relevanta finansiella KPI:er.
Du följer upp intäktsredovisning, gross profit, cash flow, SG&A och absorption.
Du presenterar finansiell status på ett tydligt och transparent sätt för management.
Du arbetar med månadsstängning, budget och forecast för lokal verksamhet och affärsområde.
Du hanterar projektcontrollerrelaterade uppgifter och stöttar uppföljning i projekt.
Du samarbetar med Business Administration, kommersiella funktioner samt lokala och globala intressenter i finansiella frågor.
Du bidrar till utveckling och digitalisering av finansiella processer.
Krav3-5 års erfarenhet av Business Controlling, Business Administration, Accounting eller liknande.
Kandidatexamen inom Business Administration eller motsvarande kommersiell utbildning.
Mycket goda kunskaper i MS Excel.
God analytisk förmåga.
Flytande svenska och engelska.
Möjlighet till närvaro på plats.
MeriterandeErfarenhet av SAP.
Kunskap i Tableau, Power BI eller Alteryx.
Erfarenhet av projektcontrolling.
Erfarenhet från industriell, internationell eller säkerhetskänslig verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7897659-2049782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
9960761