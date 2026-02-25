Business Controller
2026-02-25
Business Controller
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som Business Controller verkar du som stödjande till affärsområde Ubåt där arbetsuppgifterna kommer vara av varierande karaktär med syfte att säkerställa en korrekt rapportering om projektens finansiella status inklusive trender, operativt resultat, vinstavräkningar och risker. Du blir en viktig del av finansfunktionen och får möjlighet att i nära samarbete med övriga kollegor vara med och bidra till ett lyckosamt projektgenomförande inklusive möjligheten att få växa/utvecklas på ett professionellt plan!
Tjänstgöringsort Lund alternativt Karlskrona.
Med en passion för redovisning och med förmågan att kombinera ditt analytiska sinnelag med att kunna få ihop och förmedla väsentligheterna blir du en nyckelspelare i teamet. Du har ett proaktivt förhållningssätt och är van att agera självständigt och affärsmässigt.Kvalifikationer
Du som söker är Civilekonom eller motsvarande. Du är bekväm med Excel och är en analytisk person med integritet och förmågan att läsa mellan raderna. Som person är du drivande, resultatorienterad, affärsmässig och noggrann, samt lätt att samarbeta med. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du som person tycker om att nätverka och bygga affärsrelationer.
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort är en förutsättning då tjänsten kräver resor inom Sverige.
Erfarenhet från projektredovisning är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
