Business Controller
JobBusters AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Din nya roll
Är du en självgående och analytisk Business Controller som trivs i en dynamisk och affärsnära miljö? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en erfaren interim Business Controller till ett större och komplext affärsområde. Du kommer att fungera som lokal ekonomiansvarig med helhetsansvar för ekonomistyrning, uppföljning och analys. Uppdraget pågår i första hand från november 2025 till april 2026, med möjlighet till förlängning.
Du kliver in i en utvecklingsfas där det finns goda möjligheter att påverka arbetssätt och driva förbättringar som skapar långsiktigt värde.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
• Ekonomistyrning, budget, prognos och bokslut
• Analys och beslutsstöd till ledning och verksamhet
• Driva affärsutveckling och effektivisering
• Delta i strategiska projekt med ekonomiskt fokus
För att bli framgångsrik i denna roll behöver duFlera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete i större eller komplexa verksamheter
Gedigen ekonomisk kompetens och förståelse för affärslogik
Erfarenhet från roller som controller, finansiell analytiker eller managementkonsult
Intresse för ekonomistyrning, analys och praktisk verksamhetsutveckling
God svenska i tal och skrift (uppdraget kräver det)
Vem är du?
Du är en strukturerad och analytisk person som trivs med ansvar och självständigt arbete. Du är noggrann, initiativtagande och har lätt för att omsätta siffror till tydliga insikter. Du har förmågan att skapa förtroende både inom ekonomifunktionen och i den operativa verksamheten.
Välkommen med din ansökan Omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsat konsultuppdrag via JobBusters Start: 2025-11-03 Slut: 2026-04-30, med möjlighet till förlängning Placering: Göteborg, med viss möjlighet till distans Lön: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Benifex m.m.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Jennifer Norin jennifer.norin@jobbusters.se 0708380396 Jobbnummer
9562637