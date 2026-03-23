Business Analyst till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-03-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdragets omfattningOmfattningen av uppdraget är 100 %Under perioden 2026-04-01- 2026-11-30.Stationeringsort: Solna
Uppdragsbeskrivning
Du blir en viktig spelare i organisationens största pågående IT-satsning - att etablera en modern, skalbar end-to-end plattform för logistik genom nytt ERP, nytt WMS samt ett uppgraderat TMS-landskap. Som Business Analyst inom Transport arbetar du nära verksamhet, produktteam och arkitekter för att omsätta behov till tydliga krav, effektiva processer och hållbar funktionalitet inom TMS.
Om rollen
I rollen som Business Analyst Transport ansvarar du för att:
Identifiera, analysera och beskriva verksamhetsbehov inom transportområdet och översätta dem till krav för TMS-lösningar.
Stötta design och vidareutveckling av kundens framtida logistikplattform genom att säkerställa att TMS stödjer transportflöden, masterdata, planering och orderhantering.
Dokumentera och visualisera processer, användningsfall och informationsflöden tvärs TMS, ERP och WMS.
Vara en nyckelkontakt mellan verksamheten och IT - facilitera workshops, förankra krav samt säkerställa att lösningar skapar reellt värde.
Bidra till testplanering, acceptanstester och kvalitetssäkring av nya funktioner.
Arbeta datadrivet genom att analysera transportdata, identifiera förbättringsmöjligheter och stötta beslut med insikter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Kravanalys & processutvecklingSamla in och strukturera verksamhetskrav för TMS-relaterad funktionalitet.
Modellera och vidareutveckla logistik- och transportprocesser för både nuvarande och framtida arbetssätt.
Säkerställa att krav är spårbara, prioriterade och förankrade med rätt intressenter.
Stöd i design & implementationSamarbeta med lösningsarkitekter och produktteam i framtagandet av funktionell design.
Säkerställa att TMS-lösningar harmoniserar med kundens informationsmodell, masterdata och systemroller i ERP/WMS.
Skriva detaljerade user stories och stötta teamen i det dagliga arbetet under utvecklingscykeln.
Tvärfunktionellt samarbeteArbeta nära processägare, transportplanerare, driftorganisation, arkitekter och externa leverantörer.
Driva och facilitera workshops, demos och förankringsmöten.
Koppling till den aktuellla stora IT-förflyttningenBidra aktivt i gemensamma end-to-end design för TMS, ERP och WMS.
Stödja implementering och utrullning av nya arbetssätt genom förändringsledning och utbildning.
Obligatoriska krav
5+ års erfarenhet som Business Analyst eller motsvarande inom logistik, supply chain eller transport.
God förståelse för transportprocesser, orderflöden, planering och masterdata.
Erfarenhet av TMS-plattformar och deras roll i logistikens systemlandskap.
Mycket god förmåga att analysera, dokumentera och strukturera information.
Vana att arbeta i större transformations- eller implementationsprojekt.
Meriterande krav
Erfarenhet från FMCG, partihandel eller dagligvarulogistik är starkt meriterande.
Erfarenhet från FMCG, partihandel eller dagligvarulogistik är starkt meriterande.
Meriterande är även kunskap om logistikmiljöer - eller vilja att snabbt sätta sig in i sådana.
Trivs med att skapa tydlighet i komplexa miljöer.
Kommunicerar klart och pedagogiskt med både verksamhet och tekniska team.
Är analytisk, noggrann och ser samband i större material.
Gillar att arbeta strukturerat och driva framdrift.
Stimuleras av förändring och vill bidra till långsiktig logistikförmåga.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7874". Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9813038