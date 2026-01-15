Business Analyst (med teknisk inriktning)
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en IT Business Analyst med god teknisk förståelse till vårt interna utvecklings- och förvaltningsteam inom Integrerat Logistik Stöd (ILS) för Gripen.
Rollen är primärt operativ och passar dig som har några års erfarenhet som IT Business Analyst eller liknande och som trivs i gränslandet mellan verksamhetsbehov och tekniska lösningar. Ditt arbete kommer att bidra till att utveckla system som bland annat är avgörande för Sveriges luftförsvarsförmåga. Du kommer att få vara med och utforma lösningar inom cloud, data och AI som bidrar till Saabs långsiktiga strategi och utveckling.
Du blir en del av ett team på cirka 20 personer som tillsammans utvecklar och förvaltar egenutvecklade IT-system för ILS kopplat till Gripen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära att:
*
Analysera och konkretisera användarbehov för att effektivisera områdets systemstöd
*
Processkartläggning och kravanalys
*
Delta i- och bidra till lösningsdesign av system
*
Arbeta med rapportgenerering och datahantering
*
Medverka i projekt inom cloud, DevOps och AI
*
Fungera som länk mellan mjukvaruutveckling och verksamhet
Den tekniska miljön som du kommer vara verksam inom innefattar:
*
• NET / C#
*
Blazor
*
SQL
*
Cloud
*
GitHub Enterprise
*
System i både förvaltning (on-prem) och utveckling Publiceringsdatum2026-01-15Profil
Som person har du en väl utvecklad kommunikativ förmåga där du kan anpassa budskapet efter mottagaren. Vidare drivs du av att lösa problem med olika nivåer av komplexitet, vilket kräver att du har ett öppet förhållningssätt och är initiativrik. Vi förutsätter att du har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet som driver dig att ständigt lära dig mer.
För tjänsten krävs:
*
Minst 3 års erfarenhet som IT Business Analyst, lösningsarkitekt eller liknande roll
*
Relevant universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet
*
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
Vidare är det meriterande med:
*
Teknisk bakgrund, exempelvis som systemutvecklare eller inom produktutveckling.
*
Goda kunskaper i SQL.
*
Erfarenhet av enterprise architecture.
*
Kunskap om eller erfarenhet av TOGAF, Astrakan eller liknande ramverk.
*
Erfarenhet av dataanalys, rapportering eller AI-relaterade initiativ.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
