Business Analyst inom Transport
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Business Analyst med specialistkompetens inom Transport Management Systems och logistikprocesser. I rollen blir du en viktig del av en omfattande IT-transformation där en modern och skalbar end-to-end-plattform för logistik etableras genom nytt ERP, nytt WMS och ett uppgraderat TMS-landskap.
Du arbetar nära verksamhet, produktteam och arkitekter för att omsätta behov till tydliga krav, effektiva processer och hållbar funktionalitet inom transportområdet.
ArbetsuppgifterIdentifiera, analysera och beskriva verksamhetsbehov inom transportområdet och översätta dem till krav för TMS-lösningar
Stötta design och vidareutveckling av logistikplattformen med fokus på transportflöden, masterdata, planering och orderhantering
Dokumentera och visualisera processer, användningsfall och informationsflöden mellan TMS, ERP och WMS
Vara en nyckelkontakt mellan verksamheten och IT genom att facilitera workshops, förankra krav och säkerställa värdeskapande lösningar
Bidra till testplanering, acceptanstester och kvalitetssäkring av nya funktioner
Analysera transportdata, identifiera förbättringsmöjligheter och stötta beslut med datadrivna insikter
Samarbeta med processägare, transportplanerare, driftorganisation, arkitekter och externa leverantörer
Stötta implementering och utrullning av nya arbetssätt genom förändringsledning och utbildning
Krav5+ års erfarenhet som Business Analyst eller motsvarande inom logistik, supply chain eller transport
God förståelse för transportprocesser, orderflöden, planering och masterdata
Erfarenhet av TMS-plattformar och deras roll i logistikens systemlandskap
Mycket god förmåga att analysera, dokumentera och strukturera information
Vana att arbeta i större transformations- eller implementationsprojekt
Erfarenhet av att samla in, strukturera och prioritera verksamhetskrav för TMS-relaterad funktionalitet
Vana att skriva detaljerade user stories och stötta team i utvecklingscykeln
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet från FMCG, partihandel eller dagligvarulogistik
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
