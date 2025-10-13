Business Analyst
2025-10-13
Gränges söker business analyst till innovativ batterifolieproduktion i Finspång
Vår stora satsning på batterifolieproduktion har öppnat i Finspång. Som business analyst får du en central roll i arbetet vid anläggningen som är unik i sitt slag i Europa.
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter och en börsnoterad internationell koncern med stark teamkänsla. Tjänsten som business analyst ger dig möjlighet att bidra till en innovativ och hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att göra analyser kring vår produktion och att bevaka den rådande marknaden. Du driver utvecklingsprojekt och har även ansvar för det löpande arbetet i nära samarbete med produktionspersonal, stödfunktioner och andra avdelningar.
Krav för tjänsten
Du ska vara civilekonom, civilingenjör eller ha motsvarande akademisk examen med analytisk inriktning. Vi vill även att du har några års arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att du är lösningsfokuserad och har förmågan att lära och anpassa dig till en föränderlig miljö. Din förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt är viktig. Vi förväntar oss att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av industriell verksamhet. Goda kunskaper inom Microsoft Excel och PowerBI är meriterande.
Sista ansökningsdag 2025-11-07. Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten
Rekryterande chef Kristina Boo, 0768-551613, kristina.boo@granges.com Ersättning
