Påverka Nu Sverige AB / Elektronikjobb / Jönköping2019-12-24Har du ett stort intresse för systemutveckling och teknik? Är du både processorienterad och möjlighetsstyrd? Då har du en intressant utmaning i denna tjänst! Jeldwen är ett spännande företag i ständig utveckling som verkar i en internationell miljö. I rollen som Business Analyst får du möjlighet att arbeta tillsammans med andra i ett trevligt klimat som präglas av samarbete. Du får även ansvara för egna projekt och dra nytta av din breda kompetens.Vi tror att du är en person som uppskattar stimulansen och variationen som uppstår när man arbetar brett inom IT. I rollen ingår support såväl internt som externt och du kommer även att utbilda individer och mindre grupper. För att trivas i tjänsten är du en kommunikativt skicklig person då du är den som sammanställer användarnas önskemål gällande utveckling och sedan agerar kravställare gentemot leverantörer. Du förväntas att kontinuerligt hålla dig ajour med teknik i framkant och på eget initiativ se och driva förändringsarbete. Vidare kommer du även att bidra med nya perspektiv gällande systemens möjligheter. Tjänsten innebär också att du testar det programmerade materialet för att tillförsäkra att applikationen är funktionsduglig i enlighet med uppdragsgivarens krav och önskemål.Som business analyst behöver du vara väl insatt i ITGC (Information Technology General Controls) d v s kontroller som rör IT-delen. Det kan bland annat handla om användares behörighet till olika system och dataprogram ändringar. Du kommer vara en specialistfunktion för stöd i projekten och även självständigt leda mindre projekt gällande IT och affärssystem.Uppdraget avser en heltidstjänst på dagtid med placering i Forserum. Rollen innebär några tjänsteresor utomlands per år i kombination med regelbundna inrikesresor. Du rapporterar till IT- Business Systems Manager. Dina närmaste kollegor sitter i Åstorp och Forserum och ni har ett tätt samarbete med er gemensamma ledare för att ge användarna bästa möjliga service.Du har troligtvis en för rollen relevant högskoleutbildning, dock kan du också ha förvärvat dessa kunskaper på annat sätt. För att fungera i tjänsten tror vi att du har några års erfarenhet av systemutveckling samt goda kunskaper i affärssystem. Det är meriterande om du har specifik kunskap i PRMS som är det affärssystem som används idag, alternativt om har du vana av Movex/M3 eller liknande. Vidare är det meriterande om du har goda kunskaper av SAP samt erfarenhet av system integration så som EDI och dokumenthanteringssystem. För tjänsten krävs flytande svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska.Som person ser vi att du är strukturerad, effektiv och kommunikativ. Du är en självständig och drivande person som har lätt för att lära ut och pedagogiskt nå fram till individer på olika nivåer. För att passa in i teamet behöver du också vara en god lyssnare, ha förmågan att förstå olika personers perspektiv och skapa synergieffekter över gränserna.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tillämpar löpande urval i rekryteringsprocessen.JELD-WEN Sverige AB ingår i den internationella JELD-WEN koncernen med ca 21 000 anställda. I Sverige är vi ca 850 anställda och vi har produktion på ett flertal orter i Sverige, samt försäljningskontor i Huskvarna och Kungsäter. Vi arbetar med varumärkena Swedoor, Dooria och Kungsäter. Kundnytta och levererat mervärde står i centrum för vår kompetenta personal. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2019-12-24Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-01-12Påverka Nu Sverige AB5019228