Business Advisor till Citedo
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Citedo är en ledande IT-tjänsteleverantör som hjälper små och medelstora företag med IT-lösningar, print och konferensteknik. Med över 80 medarbetare och lokal närvaro på flera orter siktar Citedo på att bli den bästa IT-tjänsteleverantören i Sverige.
Nu söker vi dig som vill bli vårt ansikte utåt! Ditt främsta fokus blir att öppna dörrar till nya affärer för att sen lämna över till en specialist som tar affären i mål.
Du kommer att vara den första kontakten som får kunder att bli nyfikna på oss och vårt erbjudande. Du trivs i en kundnära roll och du har tidigare haft framgång med att fånga kunders intresse där du skapat värde.
Som Business Advisor kommer du träffa spännande företag och få en inblick i hur de arbetar med IT, utskriftslösningar och konferensteknik. Du erbjuds en stabil fast lön tillsammans med en attraktiv provisionsmodell och möjlighet till hybrid arbetsplats som kombinerar flexibilitet, frihet och balans mellan arbete och privatliv.
Personprofil
Vi söker dig som med en positiv attityd och ett starkt affärssinne - och som alltid ser möjligheter där andra ser hinder. Du har erfarenhet av relationsbyggande försäljning och trivs i en roll där du långsiktigt utvecklar affärer och kundrelationer. Du är trygg i mötet med chefer och beslutsfattare, bygger förtroende naturligt och har en stark förmåga att skapa verkligt värde för dina kunder.
Det viktigaste för oss är din positiva attityd, ditt starka driv att skapa affärer och din målinriktade inställning där du aldrig ger upp. Med rätt inställning och vilja att utvecklas ger vi dig förutsättningarna att lyckas.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrott- och föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som Business Advisor hos oss på Citedo.Publiceringsdatum2026-03-04Övrig information
Plats: Stockholm
Omfattning: heltid och tillsvidare
Start: enligt överenskommelse
Körkort är ett krav.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på telefonnummer 072-157 27 76 eller mattias.soderberg@performiq.se
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ AB Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9775764