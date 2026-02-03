Busig treåring söker personlig assistent
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ekerö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ekerö
Vi söker nu en engagerad och omsorgsfull personlig assistent till en treårig flicka med Helsmoortel van der aa syndrom (ADNP). Vår lilla kund är social, nyfiken och lekfull, och vi söker nu dig som kan ge henne den omsorg och stöd hon behöver.
Kund bor just nu i Ekerö men flytt planeras under 2026 till Sollentuna.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som personlig assistent kommer du att vara ansvarig för att assistera med lyft, personlig omvårdnad, sondmatning, andningsgymnastik, nebulisator och PEP-mask.
Viktigt är att du har ett skarpt öga för detaljer och kan identifiera potentiella faror för små barn.
Majoriteten av tiden kommer att fokuseras på socialt samspel, lek och bus, där du kommer att motivera och stödja flickan i hennes utforskande av omvärlden. Ni kommer även att delta i aktiviteter såsom besök på öppen förskola.Kvalifikationer
• Pigg och alert
• Ordningsam och noggrann
• God följsamhet till rutiner
• Basal kunskap om hygienDina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är empatisk, tålmodig och har förmågan att skapa en trygg och stimulerande miljö för flickan. Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade situationer.
Erfarenhet av att arbeta med barn eller personer med särskilda behov är meriterande.
Anställningsform:
Timvikarie med möjlighet till fasta pass.
Om du är redo att ge din omsorg och stöd till denna underbara flicka, och tror att du har de kvalifikationer och egenskaper vi letar efter, är du varmt välkommen att ansöka.
Vi ser fram emot att få dig som en värdefull del av vår lilla kunds team!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Jobbnummer
9719447